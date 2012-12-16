36 درصد دانش آموزان لرستان در رشته های فنی تحصیل می کنند

نادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 36.87 درصد دانش آموزان استان لرستان در رشته های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه و افق 1404 باید 70 درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل کنند، افزود: در این راستا در حال حاضر 36.87 درصد دانش آموزان لرستان در این رشته مشغول به تحصیل هستند.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: این در حالیست که این امر در استان لرستان تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 46 درصد افزایش یابد.

کریمی با تاکید بر اینکه در لرستان برای تحقق این امر فاصله زیادی وجود دارد، تصریح کرد: هدایت دانش آموزان لرستان به رشته های فنی و حرفه ای نیازمند توسعه کیفی و کمی امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هنرستانها است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر هنرستانهای لرستان با کمبود تجهیزات، امکانات و مواد مصرفی اولیه مواجه هستند، افزود: این در حالیست که در سال گذشته برای تجهیز هنرستانهای لرستان بیش از 3.2 میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده است.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر این اداره کل نیازمند تزریق اعتبارات ویژه برای تجهیز و خرید مواد مصرفی برای هنرستانها است خواستار حمایت استانداری لرستان در این زمینه شد.