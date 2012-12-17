وضعیت بحرانی نماینده فوتبال میناب/ کسب نائب قهرمانی در بی پولی

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه شرق هرمزگان به خصوص شهرستان میناب همواره از استعدادهای زیادی در زمینه فوتبال برخوردار بوده که این استعدادها در مقاطعی توانسته اند خودنمایی کرده و حتی به رده های بالایی فوتبال ایران نیز راه پیدا کنند.

با وجود علاقه بسیار شدید مردم میناب به رشته ورزشی فوتبال، هیچگاه امکانات مناسبی برای این رشته ورزشی در این شهرستان ایجاد نشده و هیچ تیمی از این منطقه به غیر از لیگهای استانی، در لیگهای کشوری شرکت نکرده بود.

اما در این فصل انتظار طولانی مدت مردم میناب برای حضور در یکی از رده های لیگ فوتبال در سطح کشوری به پایان رسید و با واگذاری امتیاز تیم دسته دومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به باشگاه میناب طیور، یک نماینده از شرق هرمزگان در رقابتهای لیگ دسته دو فوتبال کشور حضور پیدا کرد.

انتخاب کوروش برمک، بازیکن سالهای نه چندان دور تیمهای مطرح کشور از جمله پرسپولیس که سابقه مربیگری در تیم ملی نونهالان و کمک مربیگری در تعدادی از تیمهای باشگاهی کشور را در کارنامه دارد و همچنین جذب تعدادی از بازیکنان تجربه در کنار استفاده از جوانان مینابی، مردم را امیدوار کرد تا میناب طیور حضوری موفق را در رقابتهای لیگ دسته دو سپری کند و در نهایت به رقابتهای لیگ دسته یک راه پیدا کند.

تیم فوتبال میناب طیور نیز توانست در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ دسته دو در رقابت با تیمهای گروه "الف" این مسابقات که برخی از آنها پولهای میلیاردی نیز برای تیم خود هزینه کرده بودند، نتایج خوبی کسب کرده و نماینده ای شایسته برای فوتبال میناب و هرمزگان در این رقابتها باشد.

کسب رده دوم با وجود مشکلات فراوان

این تیم در نیم فصل نخست رقابتها، با کسب هفت پیروزی، چهار مساوی و دو شکست در پایان نیم فصل نخست رقابتهای لیگ دسته دو فوتبال باشگاههای کشور با 25 امتیاز در رده دوم گروه "الف" مسابقات قرار گرفت.

اما تمامی موفقیتهای میناب طیور در شرایطی به دست آمد که ورزشگاه محل برگزاری مسابقات این تیم در میناب حتی از سکوی تماشاگر برخودار نبود و به علت استقبال بسیار زیاد مردم از دیدارهای میناب طیور، ساخت سکو در این ورزشگاه آغاز شد و تا کنون یک فاز از آن به بهره برداری رسیده است.

علاوه بر کمبود امکانات، مشکل شدید مالی، دیگر مشکل این تیم در رقابتهای این فصل بوده است، به گونه ای که به گفته سرمربی میناب طیور تا کنون بازیکنان و اعضای کاردفنی این تیم حتی یک ریال از مبالغ قرارداد خود را دریافت نکرده اند و با این وجود در جدول دوم هستند.

تمامی این مشکلات موجب شد تا کوروش برمک پس از پایان نیم فصل نخست رقابتها، لب به انتقاد شدید از مدیرعامل باشگاه میناب طیور بگشاید و از برهم زدن روحیه بازیکنان این تیم پیش از دیدار پایانی نیم فصل مقابل کاسپین قزوین خبر دهد.

عدم پرداخت مبالغ قرارداد

کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال میناب طیور در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: روز قبل از بازی بسیار حساس ما با تیم کاسپین در قزوین، نامه ای از طرف امیرحسین علاقه بند، مدیرعامل باشگاه میناب طیور به بازیکنان داده شد که وی دیگر هیچ تعهد مالی نسبت به این تیم را نخواهد پذیرفت و هر بازیکنی که مایل است می تواند از تیم جدا شود.

وی ادامه داد: در حالیکه پیش از شروع فصل علاقه بند به عنوان مالک و مدیرعامل باشگاه با تمامی بازیکنان و اعضای کادرفنی قرارداد بسته بود، اما او در پایان نیم فصل اعلام کرده که مبالغ قرارداد اعضای تیم را پرداخت نخواهد کرد و هرکس که می خواهد، می تواند از تیم جدا شود.

سرمربی تیم فوتبال میناب طیور افزود: بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم میناب طیور در این فصل تا کنون حتی یک ریال هم از این باشگاه دریافت نکرده اند و همواره مدیرعامل باشگاه به ما وعده می داد که مبالغ قرارداد ما را پرداخت خواهد کرد، اما هیچ وقت این امر محقق نشد.

تنها با پنج توپ تمرین کرده ایم

برمک با تشریح دیگر مشکلات باشگاه میناب طیور، اظهار داشت: تیم ما در این فصل به هر شهری که سفر می کرد، با مشکل محل اسکان مواجه بود و می توان گفت که به تمامی هتلهایی که در آن حضور یافته ایم، بدهکار است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر برای تمرینات نیز با کمبود شدید امکانات مواجه بودیم به گونه ای که از ابتدای فصل تا کنون، تیم ما تنها با پنج توپ تمرین کرده و این درحالی است که تعداد توپها در یک مدرسه فوتبال بسیار بیشتر از این است.

مسئولان به داد میناب طیور برسند

سرمربی تیم فوتبال میناب طیور تصریح کرد: با وجود این مشکلات بازیکنان ما برای موفقیت در لیگ دسته دو زحمات زیادی را کشیدند و ما هم اکنون در جدول دوم هستیم که رسیدن به این رده آرزوی بسیاری از تیمهاست و با این وجود مدیرعامل باشگاه اعلام کرده که هیچ پولی به بازیکنان نمی دهد.

برمک با بیان اینکه آینده فوتبال حرفه ای میناب در خطر است، عنوان کرد: من از مسئولان عالی رتبه استان هرمزگان، فرماندار میناب و نماینده مردم میناب در مجلس می خواهم که به داد تیم میناب طیور برسند، چون با این وجود به آینده این تیم امیدی نیست.

مدیرعامل باشگاه عامل شکستهای ما بود

وی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد امیرحسین علاقه بند، مدیرعامل باشگاه میناب طیور، بیان کرد: علاقه بند یکبار مستقیم به خود من گفت که من این تیم را با یک برگ چک تا پایان فصل می چرخانم و شب قبل از بازی با کاسپین قزوین نیز با بازیکنان ما کاری کرد که آنها گریه کردند و روز مسابقه تنها در زمین راه رفتند و در نهایت این دیدار حساس را به حریف واگذار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال میناب طیور ادامه داد: ما در این فصل دو بار شکست خوردیم که مقصر هر دو شکست مدیرعامل باشگاه بوده که پیش از بازی روحیه بازیکنان تیم را برهم زده است.

برمک در خصوص شرایط فعلی میناب طیور گفت: در حال حاضر مسئولیت تیم به احمد رمضانی رئیس هیئت مدیره باشگاه واگذار شده و او نیز قول داده تا با کمک مسئولان، وضعیت تیم را بهتر کند، اما با شرایط فعلی آینده میناب طیور امیدوار کننده نیست.

تیمی که در این فصل مردم میناب را به آینده فوتبال این شهر امیدوار کرد و بسیاری از جوانان علاقه مند به فوتبال در میناب امید داشتند تا با حضور در این تیم در فوتبال ایران خودنمایی کنند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که نمی توان آینده ای روشن را برای آن متصور بود و حال مردم میناب منتظر چاره اندیشی مسئولان این شهرستان برای باشگاه میناب طیور هستند.

باید به این نکته توجه داشت که نماینده فوتبال میناب در رقابتهای لیگ دسته دو در صورت رفع مشکلات توانایی حضور در سطوح بالاتر فوتبال ایران و معرفی استعدادهای فوتبالی این منطقه را دارد.