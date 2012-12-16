به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد غروی، شامگاه شنبه در نشست اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه با مسئولین، اساتید و طلاب مدرسه علمیه حقانی قم، با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در خصوص اهمیت تعلیم و تعلم در فرهنگ اسلامی، اظهارداشت: امام صادق(ع) در این روایت، فراگیری علم، و آموزش به دیگران و عمل به علم با محوریت اخلاص و خدامحوری را ارزش حقیقی و مایه سعادت ذکر کرده اند.



وی افزود: برخی از افراد در این دنیا در روابط اجتماعی، به شهرت رسیده اند، ولی در آسمان، انسان های بزرگی به شمار نمی روند؛ البته برخی نیز هم در این دنیا محل رجوع و علاقه و ارادت مردم هستند و هم در آسمان هاانسانی بزرگ به شمار می‌روند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که طلاب باید قدر موقعیتی را که در آن قرار دارند، بدانند، ادامه داد: طلاب، فرصتی گرانقدر برای خودسازی و جامعه سازی دارند که باید از آن به خوبی استفاده کنند؛ باید قدر این موقعیت حساس را با یادگیری، یاد دادن و عمل به علم برای رضای خدا، بدانند.



عضو شورای عالی حوزه، با بیان این که یکی از مهم ترین و بالاترین افتخارات ما این است که سرباز امام زمان(عج) هستیم و باید قدر این نعمت را بدانیم، یادآور شد: درس خواندن مهم ترین وظیفه طلاب است و امور دیگر در کنار درس خواندن، نقش پیدا می کند.



رضایت امام زمان(عج) را جلب کنیم



آیت الله غروی ادامه داد: تهذیب، لازمه درس خواندن در حوزه است، ولی مقدس بازی و افراط در تقدس و تهذیب نمی تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند؛ وقتی طلبه ای شب را تا به صبح به عبادت پرداخت، اما صبح نتوانست در کلاس درس حاضر شود، نمی تواند رضایت امام زمان(عج) را جلب کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: تهذیب و اخلاق با رفتارهای آنچنانی بدست نمی آید، بلکه باید در همه چیز تعادل داشت؛ شهید بهشتی همه برنامه های خود را با نماز هماهنگ می کردند و با همین برنامه ریزی های ساده، یک مدل زندگی تهذیبی را ایجاد می کردند؛ به گونه ای که در کنار همه فعالیت ها، به امور معنوی و اخلاقی می پرداختند و این گونه شد که به این همه مقامات دست یافتند.



وی تاکید کرد: با وجود هجمه هایی که از طرق مختلف علیه دین و نظام اسلامی وارد می شود، وظیفه طلاب نسبت به گذشته چند برابر شده است و باید خود را با خوب درس خواندن و تهذیب، برای مقابله با این هجمه ها آماده کنند.



آیت الله غروی یادآور شد: یکی از چالش های فرهنگی که در این عرصه وجود دارد، عرفان های کاذب و حتی عرفان های لاییک است؛ دنیا به سمت دین دار شدن حرکت کرده است و در همین راستا بسیاری سعی می کنند که مسایل کاذب و مخرب دیگری را به جای دین، به مردم قالب کنند.



تاکید بر تقویت پایه‌های آموزشی حوزه



عضو شورای عالی حوزه با بیان این که باید پایه های آموزشی را در حوزه تقویت کنیم، ابراز داشت: در این زمینه مطالعه کتب فقهی، اصولی و زبان با سرمایه های عظیمی که در حوزه ها وجود دارد، می تواند به طلاب برای حضور قوی در این عرصه، کمک کند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: لزوم تقویت دروس حوزه، بر کسی پوشیده نیست، ولی این بدان معنا نیست که دست از کتب و دروس موجود برداریم؛ زیرا هر طلبه ای در هر حوزه ای که بخواهد فعالیت کند، باید به اصول و روش استدلال فقهی و اصولی مسلط باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: حوزه تخصصی به آن معنی نیست که یک طلبه در تفسیر کار کند و خود را از فقه و اصول مبری بداند؛ در حقیقت باید "مفسر فقیه" و "حدیثی فقیه" در حوزه تربیت کنیم؛ یک مفسر باید با روش های فقهی آشنا باشد.



کتب فعلی حوزه نباید تضعیف شود



وی با تاکید بر این که کتب فعلی حوزه نباید تضعیف شود، گفت: اگر قرار است کتابی در سیستم آموزشی حوزه جای بگیرد، باید نقایص آن در شوراهای علمی وزین برطرف شده، مدت ها تدریس شود و کم و کاستی های آن رصد شود و پس از طی مسیر آموزشی و علمی با نظر مثبت مراجع عظام اقدام گردد.



آیت الله غروی بیان داشت: امروزه این مساله زیاد شنیده می شود که این کتاب خاص باید در بین کتب حوزوی جای گیرد؛ در حالی که وقتی به درستی به این مساله نگاه می کنیم در می یابیم که این کتب دارای نقایص بسیاری هستند و اصلا در این حد نیستند که در بین کتب اصلی حوزه باشند.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: باید تهذیب و اخلاق اصولی با الهام از بزرگان حوزه در متن امور طلاب قراربگیرد تا در این راه به خطا نیافتند؛ مطالعه کتب حضرات آیات جوادی آملی و مصباح یزدی از جمله این کتب است که در عین اعتدال، روش اخلاقی و تهذیبی مبتنی بر متن دین را ارایه می دهند که می توانیم با مطالعه این کتب، به گنجینه های معرفتی دست یابند.



تلاش‌های هدفمند در حوزه های علمیه



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله غروی در ادامه با اشاره به وظایف شورای عالی در پیگیری و نظارت بر فعالیت های حوزه های علمیه کشور، خاطرنشان کرد: فعالیت های این شورا در راستای افزایش کیفیت فعالیت های حوزه در بخش های مختلف است؛ هم اینک گروه های مختلف علمی، تهذیبی، اخلاقی، تبلیغی و کارگروه های تخصصی در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی در حال فعالیت هستند و باید طلاب با این فعالیت ها از نزدیک آشنا شوند؛ این گونه نیست که تصور کنیم که حوزه از بسیاری از ظرفیت های خود غافل است؛ هم اکنون تلاش های هدفمندی در حوزه های علمیه در حال اجراست، ولی باید نقایص را برطرف کرد.

