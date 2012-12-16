  1. فرهنگ و ادب
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

با حضور فراست و هاشم‌زاده/

اقتباس از «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» در سرای داستان نقد می‌شود

اقتباس از «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» در سرای داستان نقد می‌شود

نشست «عصر اقتباس» با موضوع بررسی اقتباس سینمایی از رمان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» ساعت 14 سه‌شنبه 28 آذر همراه با نمایش فیلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر هاشم زاده و قاسمعلی فراست به همراه مزدا مرادعباسی در این نشست به بررسی اثر کن کیسی در سرای داستان می‌پردازند.

نمایش فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» برنامه‌ دیگر این نشست است که چهارمین جلسه از سلسله نشست‎های تخصصی «سرای داستان» با محوریت اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی محسوب می‌شود.

«پرواز بر فراز آشیانه فاخته» داستان دیوانه خانه‌ای است که در آن خودکامه‌ای در لباس سرپرستار با بهره گیری از ضعف‌های باوری و عاطفی بیماران و پزشکان بر آن حکم می‌راند و ....

این نشست در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، شماره 88 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1767312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها