به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر هاشم زاده و قاسمعلی فراست به همراه مزدا مرادعباسی در این نشست به بررسی اثر کن کیسی در سرای داستان میپردازند.
نمایش فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» برنامه دیگر این نشست است که چهارمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی «سرای داستان» با محوریت اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی محسوب میشود.
«پرواز بر فراز آشیانه فاخته» داستان دیوانه خانهای است که در آن خودکامهای در لباس سرپرستار با بهره گیری از ضعفهای باوری و عاطفی بیماران و پزشکان بر آن حکم میراند و ....
این نشست در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، شماره 88 برگزار میشود.
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