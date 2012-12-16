تولیدات علمی دانشگاه ها کاربردی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری پیش از ظهر یکشنبه در همایش" صنعت برق و دانشگاه" در تبریز با اشاره به اینکه در سالهای اخیر گام های موثری برای توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه ها در عرصه های مختلف برداشته شده است، ادامه داد: در جهانی که همه کشور ها در حال پیشرفت هستند برای اینکه از قافله تولید علم و فناوری عقب نمانیم باید ارتباط دانشگاه و صنعت را با برنامه ریزی توسعه بدهیم .

حائری در خصوص ظرفیت تولیدی نیروهای کشور گفت: ظرفیت های تولیدی نیروگاه های کشور 67 هزار و 806 مگاوات وهمچنین قدرت سرانه به ازای هر نفر 900 وات است که از میانگین آسیا بسیار بالا است .

وی افزود: رشد اقتصادی، امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست از جمله ویژگی ها فن آوری هوشمند سازی صنعت برق است و ما با هدف ساده سازی شبکه پیچیده برق به هوشمند سازی رسیده ایم و این برای ما بسیار ارزشمند است .