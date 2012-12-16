به گزارش خبرنگار مهر، سلمان فرضعلی پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران مهمترین دغدغه و الویت هیئت اسکواش آذربایجان غربی را تکمیل و راه اندازی پروژه در حال احداث سالن اسکواش استاندارد ارومیه دانست و افزود: این سالن با زیر بنای 500 متر مربع و با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در شهرک فرهنگیان در دست احداث است.

وی با بیان اینکه با تکمیل این پروژه مهم ورزشی که دارای سه کورت استاندارد است، مسابقات اسکواش حرفه ای مردان جهان بر اساس قول مساعد مسئولان فدراسیون به میزبانی ارومیه برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری تورنمنت های بین المللی کشورهای همجوار و مسابقات کشوری در رده های سنی مختلف پس از تکمیل این طرح امکان پذیر می شود.

رئیس هیئت اسکواش آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه با توجه به پایه گذاری این رشته از سال 89، در بدو شروع از سوی فدراسیون رتبه 27 کشور را داشتیم و به فاصله 6 ماه توانستیم جایگاه خود را تا رده 12 کشور بهبود بخشیم، ادامه داد: با توجه به برنامه راهبردی 5 ساله هیئت اسکواش در حال حاضر رتبه چهارم کشور را در اختیار داریم.

جذب مربی خارجی برای توسعه اسکواش در آذربایجان غربی



فرضعلی پور در خصوص تیم داری در لیگ برتر کشور گفت: در حال حاضر در لیگ برتر آقایان یک تیم و در لیگ دسته یک بانوان کشور نیز یک تیم در حال فعالیت بوده که در صورت تکمیل پروژه کورت های استاندارد ارومیه با جذب یک مربی خارجی توسعه این ورزش مفرح را در بعد قهرمانی و همگانی به طور چشمگیری افزایش خواهیم داد.

وی در خصوص مربیان فعال این رشته اعلام کرد: 12 مربی سطح یک و دو کشور، 9 مربی سطح یک و دو، یک مربی سطح 3 یا درجه یک و یک مربی سطح یک آسیایی نیز در حال حاضر در این استان فعال بوده که مقامهای کسب شده توسط ورزشکاران، در مسابقات شمالغرب کشور بین استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان در رده های سنی 11 تا 17 سال رتبه برتر را در آقایان از آن خود کردیم.

این مسئول با بیان اینکه در مسابقات قهرمانی کشور، رده سنی زیر 13 سال سامر محمد پور از میاندوآب در جایگاه سوم ایستاد، یادآور شد: در لیگ دسته یک آقایان تیم اسکواش آذربایجان غربی مقام سوم این دوره از مسابقات را بعد از اکسین خوزستان وهیئت اسکواش اراک از آن خود کرد.

رئیس هیئت اسکواش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در لیگ دسته یک بانوان نیز به مقام هفتم رسیدیم، ادامه داد: با توجه به طرح الماس فدراسیون اسکواش در خصوص استعدادیابی نخبه های این ورزش 5 ورزشکار شایسته زیر 12 سال شامل سامر محمد پور، محمد رضا فتوحی اقدم، امین امانی و در بخش بانوان آیلین حضرتی و سارا کارگر قناد در اردوی تیم ملی شرکت می کنند.

وی از احداث دو مینی کورت در ارومیه، ایجاد دیوار اسکواش در دانشگاه های استان، همکاری و ایجاد کورت اسکواش در زندان ارومیه، فعال کردن انجمن اسکواش آموزش و پرورش، آموزش اسکواش در مدارس ارومیه و سایر شهرستانها و افتتاح دو کورت استاندارد در شهرستان میاندوآب طی چند سال اخیر خبر داد.