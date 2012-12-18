تامین 50 درصد از پزشکان طرح پزشک خانواده در خوزستان

محمدحسین سرمست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پزشک خانواده یک راهبرد اساسی و استراتژیک برای ساماندهی به خدمات بهداشتی و درمانی بوده که در حال حاضر در کشور در حال اجراست.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده برنامه ای است که با اجرای آن تحولی بزرگ و اساسی در سیستم سلامت جامعه بوجود می آید، افزود: یکی از را‎ههای عمده برون‎ رفت هزینه‎ هایی که به بهداشت و سلامت جامعه برمی‎ گردد، اجرای طرح پزشک خانواده بوده که دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی با اجرای این طرح جهت کاهش پرداخت هزینه‎ ها از سوی مردم از جمله اهداف این طرح است.

سرمست با بیان اینکه در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و نسخه 01، تا کنون 50 درصد از پزشکان مورد نیاز تامین شده اند، اظهار کرد:به این ترتیب از 829 پزشک مورد نیاز در سطح یک طرح پزشک خانواده ، حدود نیمی از آن به طور متوسط تامین شده است.



وی افزود: این درحالی است که هیچ مشکلی برای پرداخت حق ویزیت پزشکان عمومی وجود ندارد و براساس پیش بینی انجام شده، در پایان هر ماه به حق ویزیت آنان پرداخت می شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اقدامات اساسی در راستای تمهید مقدمات اجرای این طرح برداشته، افزود: براین اساس با توجه به تاثیر پرداخت ‌های بیمه‌ ای در همه شهرها، اگر بیمه‌ ها تعهدات خود را در یک شهر پرداخت کنند و در شهر دیگر پرداخت نکنند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.



وی افزود: وضعیت فعلی پرداخت بیمه ها موجب عدم رغبت پزشکان به طرح پزشک خانواده شده و اگر وضعیت کلی بیمه ‌ها اصلاح شود پزشکان نیز برای این طرح راغبتر خواهند شد.

سرمست با بیان اینکه نسخه 02، نسخه تکمیل شده و پیشرفته 01 است که پس از بررسی ها و رفع معایب و اشکالات آن ارائه شده، افزود: اجرای این برنامه ضمن برقراری عدالت در جامعه باعث دسترسی آسان و سریع همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی درمانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: استان خوزستان آمادگی خود را جهت اجرای نسخه دوم این برنامه اعلام کرده است و ما منتظر بازدید گروه ویژه وزارت بهداشت و درمان از استان هستیم که پس از تایید امکانات و شرایط، آن را اجرا خواهیم کرد.



عضو شورای سلامت و امنیت غذایی خوزستان با تاکید بر اینکه در زمینه پزشک متخصص با مشکلی مواجه نیستیم و پزشکان متخصص زیادی برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: اطلاعات و سرشماری جمعیت طرح در استان به جز اهواز، به سامانه وارد شده که مقدمه صدور پرونده الکترونیکی سلامت است.