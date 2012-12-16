طرح فلاح با 47 میلیون ریال اعتبار در البرز اجرا شد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح در ماه محرم محرم تعداد 6 هزار و 500 نفر در مجالس روضه خوانی که در منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز برگزار شد، شرکت کردند.

وی ارتقای عزت نفس خانواده ها و هدایت آنان برای حرکت به سوی تعالی و ارتباط محکمتر با اهل بیت(ع) از طریق برپایی مجالس شهادت و اعیاد، ائمه اطهار(ع) در قالب طرح فلاح و در استان البرز را از جمله اهداف طرح دانست.

وی با اشاره به اجرای طرح فلاح در استان افزود: طرح فلاح در طول سال و در ایام ویژه توسط مددجویان تحت حمایت اجرا می شود و کمیته امداد با اعزام مبلغان، مشاوران و تأمین هزینه برگزاری مراسم، مددجویان را حمایت می کند.

سالارکیا اظهار داشت: مقدمات این طرح برای ایام شهادت امام حسین(ع) و در طول محرم فراهم شد و در مجموع 155 جلسه در منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز برگزار شد که به طور میانگین در هر جلسه 40 نفر شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح فلاح تعدادی از مشاوران و مبلغان دینی از سوی کمیته امداد به منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعزام شدند.