زلزله زدگان هریس در کانکس اسکان دارند/ مشکلی از بابت سوخت نداریم

داریوش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با فرا رسیدن فصل سرما و بارش شدید برف در این نقطه از استان، خوشبختانه از بابت وسایل گرمایشی لازم برای مردم این منطقه مشکلی نداریم .

وی ادامه داد: همچنین نفت نیز به اندازه کافی در میان مردم منطقه توزیع می شود و مردم به راحتی می توانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند .

مرادی از اعزام اکیپ های راهداری این شهرستان به روستاهای اطراف خبر داد و گفت: هیچکدام از این راه ها بر اثر ریزش برف بسته نشده اند که البته اکیپ های راهداری هم در جاده های این شهرستان مستقر شده اند تا جلوی بروز هر حادثه ای را بگیرند .