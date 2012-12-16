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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

مرادی اعلام کرد:

زلزله زدگان هریس در کانکس اسکان دارند/ مشکلی از بابت سوخت نداریم

زلزله زدگان هریس در کانکس اسکان دارند/ مشکلی از بابت سوخت نداریم

تبریز- خبرگزاری مهر: فرماندار هریس گفت: هم اکنون در مناطق زلزله زده هریس چادرنشین نداریم و همه ساکنان منطقه زیر سقف کانکس و یا ساختمان های خود ساکن هستند.

داریوش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با فرا رسیدن فصل سرما و بارش شدید برف در این نقطه از استان، خوشبختانه از بابت وسایل گرمایشی لازم برای مردم این منطقه مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: همچنین نفت نیز به اندازه کافی در میان مردم منطقه توزیع می شود و مردم به راحتی می توانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.

مرادی از اعزام اکیپ های راهداری این شهرستان به روستاهای اطراف خبر داد و گفت: هیچکدام از این راه ها بر اثر ریزش برف بسته نشده اند که البته اکیپ های راهداری هم در جاده های این شهرستان مستقر شده اند تا جلوی بروز هر حادثه ای را بگیرند.

وی از کند شدن ساخت و ساز در این منطقه با توجه به سردی هوا خبر داد و گفت: با وجود کند شدن ساخت و ساز در این شهرستان، تعمیرات داخلی خانه ها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1767330

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