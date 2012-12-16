  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

توسط پژوهشگاه ICT انجام شد؛

ارائه سیستم عامل بومی در نمایشگاه هفته پژوهش

ارائه سیستم عامل بومی در نمایشگاه هفته پژوهش

سیستم عامل بومی زمین به عنوان یکی از دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری که به مناسبت هفته پژوهش در حال برگزاری است آخرین پروژه ها و توانمندیهای خود را ارائه کرده است.

نمایشگاه پژوهشگاه ICT پروژه های نرم افزار واسط مدیریتی MTNM، نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه های فیبرنوری، CWDM هشت کاناله، DWDM چهل کاناله ، سیستم های پردازش زبان فارسی، توسعه و راه اندازی سیستم ترجمه ماشینی انگلیسی- فارسی و سیستم عامل بومی زمین را به عنوان دستاوردهای پژوهشی خود ارائه کرده است.

این نمایشگاه در حاشیه جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور برپا شده است.

مراسم هفته پژوهش و فناوری با تقدیر از 110 برگزیده پژوهشی کشور در جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور و افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با رونمایی از 14 طرح برتر پژوهشی در حوزه های صنعت هوای، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم انسانی از 25 تا 30 آذرماه جاری در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.

کد مطلب 1767332

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