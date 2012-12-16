ارائه سیستم عامل بومی در نمایشگاه هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری که به مناسبت هفته پژوهش در حال برگزاری است آخرین پروژه ها و توانمندیهای خود را ارائه کرده است.

نمایشگاه پژوهشگاه ICT پروژه های نرم افزار واسط مدیریتی MTNM، نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه های فیبرنوری، CWDM هشت کاناله، DWDM چهل کاناله ، سیستم های پردازش زبان فارسی، توسعه و راه اندازی سیستم ترجمه ماشینی انگلیسی- فارسی و سیستم عامل بومی زمین را به عنوان دستاوردهای پژوهشی خود ارائه کرده است.

این نمایشگاه در حاشیه جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور برپا شده است.

مراسم هفته پژوهش و فناوری با تقدیر از 110 برگزیده پژوهشی کشور در جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور و افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با رونمایی از 14 طرح برتر پژوهشی در حوزه های صنعت هوای، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم انسانی از 25 تا 30 آذرماه جاری در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.