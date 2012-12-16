دریافت تاییدیه ساخت ارابه فرود هواپیما/ ورود ایران به کلوپ جهانی

دکتر منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین قطعات هواپیما را اقدامی بسیار پیچبده دانست و افزود: قطعات هواپیما باید دارای استاندارد، ایمنی و کیفیت مطلوبی باشد تا بتواند تاییدیه های نهایی را دریافت کند.

رئیس سازمان صنایع هوایی با اشاره به اعمال تحریم ها علیه کشور، اظهار داشت: در این شرایط تامین قطعات هواپیما دشوار و بسیار پرهزینه است از این رو اقدام به شناسایی توانمندیهای کشور در زمینه تولید قطعات با کیفیت در بخش صنایع هوایی کردیم.

وی از طراحی و ساخت "ارابه فرود" خبر داد و یادآور شد: این قطعه برای فرود سالم هواپیما به کار می رود و در ایمن نشستن هواپیما نقش مهمی را ایفا می کند.

منطقی در این باره توضیح داد: فرود هواپیما با ضربه زیادی همراه است که برای فرود باید انرژی فرود هواپیما گرفته شود تا مسافران آن را احساس نکند که این امر با استفاده از ارابه فرود صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنایع هوایی با تاکید بر اینکه این قطعه از فناوری بالایی برخوردار است، خاطر نشان کرد: این قطعه از سوی تعدادی از شرکتهای فناور عرضه شده است که پس از انجام طراحی و ساخت نمونه، تست شد.

وی با بیان اینکه این قطعه تستهای عملی را پشت سر گذاشته است، ادامه داد: پس از انجام تست عملیاتی این قطعه موفق به دریافت تاییدیه نهایی شد.

به گفته رئیس سازمان صنایع هوایی با تایید نهایی "ارابه فرود" ضمن آنکه این قطعه مورد استفاده قرار گرفته،‌ ایران وارد کلوپ جهانی تولید کنندگان این قطعه وارد شده است.