رضا باکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس توافقات انجام شده از سوی انجمن تولیدکنندگان محصولات لبنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته، قرار بر این شد که سود تولیدکنندگان محصولات لبنی کاهش یابد و از 13 به 7 درصد برسد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات لبنی افزود: بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که قیمت محصولات لبنی در هفته‌های آینده کاهش یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که مطابق با مصوبه دولت، قیمت محصولات لبنی نباید تا فروردین سال 92 افزایش می‌یافت، تصریح کرد: هزینه‌‎‎های تولید بالا رفته است و تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت بودند.

به گفته باکری، کاهش قیمت محصولات لبنی از دو هفته آینده مشخص می‌شود، چراکه قیمت تولیدات قبلی کاهش نخواهد یافت و تا زمانی که موجودی انبارها با قیمت قبلی تمام نشود، قیمتهای جدید کاهش نمی‌یابد.