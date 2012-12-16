"پله آخر" جایزه ویژه داوران جشنواره کرالا را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که آخرین ساخته علی مصفا است در بخش مسابقه هفدهمین جشنواره بین المللی کرالا به نمایش در آمد. این رویداد در تاریخ 7 تا 24 آذرماه در هندوستان برپا شده و علیرضا آقاخانی به نمایندگی از دست‌اندرکاران این فیلم در جشنواره‌ کرالا حضور داشته است.

"پله آخر" به همراه فیلم "امروز" ساخته آلن گومیس از سنگال جایزه ویژه هیات داوران این دوره از جشنواره را از آن خود کردند.

آخرین ساخته علی مصفا در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد.

در خلاصه داستان "پله آخر" که لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی در آن بازی کرده‌اند، آمده است: لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خنده‌اش می‌گیرد و از کار باز می‌ماند. هیچ کس نمی‌تواند دلیل خنده‌هایش را حدس بزند.



این فیلم پیش از این قرار بود اوایل آذر ماه طبق قراردادی که با گروه سینمایی آزادی داشت اکران عمومی شود. این در حالی است که علی مصفا کارگردان اثر هم اکنون به دلیل حضور در پروژه سینمایی اصغر فرهادی در فرانسه به سر می برد.



مصفا کارگردان و بازیگر سینمای ایران پیش از این فیلم سینمایی "سیمای زنی در دورست" را کارگردانی کرده است.