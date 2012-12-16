  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

در پی اعلام مرکز آمار ایران؛

بانک مرکزی هم از تغییر سال پایه محاسبه تورم خبر داد

بانک مرکزی هم از تغییر سال پایه محاسبه تورم خبر داد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از برنامه این بانک برای تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 1383 به 1390 را شروع نموده است و در آینده نزدیک ، نتایج مربوط به شاخص یادشده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.

اداره آمار اقتصادی ابانک مرکزی علام کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر می کند. تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه ، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث می شود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر کند.

از آنجایی که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نماینده مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین می گردد‌ و در سالهای بعد ثابت درنظر گرفته می شود، لذا بنابر توصیه های بین المللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه - که تغییر ‌اقلام مشمول شاخص و وزن‌ها از مشخصه‌های آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.

اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی همچنین گزارش داد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1391 نشان می‌دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در  آبان ماه 1391 به عدد 2/381 رسید.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به  آبان ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به  آبان ماه 1390 معادل 1/26درصد است.

پیش از این، رئیس مرکز آمار ایران در گفتگو با مهر از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین 92 و واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 81 به 90 خبر داده و گفته بود: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز مانند مضنه‌های قیمتی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

کد مطلب 1767346

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