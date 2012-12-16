"پاتوق آواز" برای نخستین بار در خراسان شمالی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حصاری افزود: "پاتوق آواز" فعالیت آموزشی وهنری خود را به منظور حفظ آوازهای اصیل ایرانی موسیقی در محل سالن اجتماعات سوره حوزه هنری خراسان شمالی آغاز کرد.

وی با بیان این که این حرکت با سبک ها و شاخه های مختلف آوازی برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است گفت: این کارگاه، فضایی را برای تشویق هنرمندان وهنرجویان علاقه مند به کار آواز پدید می آورد و ما تلاش خواهیم کرد تا در کنار آن با دعوت از پیشکسوتان این عرصه، به منظور حفظ اصالت های آوازی و هنر اصیل ایرانی که کم کم درمیان نسل جدید در دست فراموشی است بپردازیم و آن را نشر دهیم.

حصاری در ادامه افزود: علاوه بر حفظ اصالت های آوازی واحیاء آوازها و تصنیف های فراموش شده، ایجاد انگیزه و شناسایی و معرفی قابلیت های این عرصه و تقویت استعدادها از دیگر اهداف راه اندازی این پاتوق است.

وی همچنین فنی تر شدن آوازها و ساماندهی فعالیت های این کارگاه را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برشمرد و اظهار داشت: در این کارگاه با دعوت از اساتید و ارائه آواز از سوی هنرجویان و علاقه مندان سعی می شود تا اشکالات آنها بررسی و مرتفع شود.

وی یاد آور شد: پاتوق آواز شنبه هرهفته به صورت کارگاهی برگزار می شود.

قاسم مهرنیا، از شاعران و مداحان استان نیز در این کارگاه با اشاره به فعالیت های انجام شده در انجمن مداحان و دعوت از استادان برجسته به منظور ساماندهی اشعار این بخش، از شکل گیری چنین حرکتی ابراز خرسندی کرد و گفت: از آنجایی که "پاتوق" واژه ای سنتی است بیشتر از هر نوع ساز و آوازی باید موسیقی سنتی را دریافته و به آن بپردازیم.