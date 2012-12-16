به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی شاگردان رسول خادم طی روزهای 14 تا 29 دی‌ماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود تا این نفرات خود را برای حضور در رقابتهای جام جهانی تهران و جام ایوان یاریگین روسیه آماده کنند.

این در حالیست که فرنگی کاران کشورمان همچنان برای حضور در تمامی رده‌های سنی در بلاتکلیفی بسر می‌برند و هیچ مقام مسئولی از فدراسیون کشتی پاسخ قانع کننده‌ای برای این ابهام و بلاتکلیفی ندارد.

رسول خادم و همکارانش بـر مـبنای ارزیـابـی از شـــرایـط جـسمانـی، فنی و روانی تمامی کشتی گیران حاضر در اردوهای تدارکاتی تیم ملی، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت‌های مذکور، نسبت به معرفی کشتی گیران شرکت کننده در اقدام خواهند کرد.

همچنین با توجه به تقارن زمان برگزاری مسابقات جام جهانی (هفته اول اسفند) و مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان آزاد (دهه آخر اسفند)، کشتی گیران منتخب از میان دعوت شدگان فوق الذکر، در صورت ارائه عملکرد مناسب در رقابتهای جام جهانی، به طور مستقیم و بدون شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حضور خواهند یافت.

بنا بر این گزارش اسامی آزادکاران دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محمدحسین سلطانی (همدان)، عارف محمدزاده (مازندران)، خلیل اقرلو (اصفهان)و فرهاد جلائی (تهران)

60 کیلوگرم: بهنام احسان‌پور، آرش دنگسر، احمد محمدی (مازندران)، حسن مرادقلیو مسعود محمودی (تهران)

66 کیلوگرم: میثم حیدری(زنجان)، علی‌اصغر جبلی(گلستان)، محمد یوسفی و مرتضی گودرزی (مازندران)

74 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی (تهران)، رضا افضلی (کرمانشاه)، حسن طهماسبی (گلستان) و امیر شریعتی (تهران)

84 کیلوگرم: احسان امینی (کرمانشاه)، محمدجواد ابراهیمی (مازندران) و رضا بیات (خراسان رضوی)

96 کیلوگرم: رضایزدانی، حامدطالبی زرین‌کمر، امیرعباس مرادی‌گنجی (مازندران)، الیاس بختیاری (تهران) و سعید زرینی (تهران)

120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب (البرز)، سیداحمد رسولی (گلستان) و جعفر شمس ناتری (مازندران)

مربیان: غلامرضا محمدی (لرستان)، رضا لایق (قزوین)، محمد طلایی (اصفهان)، علیرضا رضایی(تهران) و نادر ناظری(مازندران)

ماساژور: محمد کواری

فیزیوتراپ: رایف بهایدینف رفتوف

سرپرست: علی بیات

مدیرفنی: رسول خادم

همچنین آزادکاران شـرکت کننده در المپیک در صورت تمایل برای حضور در رقابتهای جام جهانی و اعلام آمادگی به کادرفنی، به اردوی اخیر تیم ملی دعوت خـواهنـد شـد.