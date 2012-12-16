مدارس مقطع ابتدایی شهرستان دامغان تعطیل شد

محمدعلی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان دامغان در پی بارندگی قابل توجه برف در این شهرستان، اضافه کرد: پس از کسب نظر فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان این موضوع به همه مدارس مقطع ابتدایی ابلاغ شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان دامغان تعطیل نخواهد بود، گفت: این مقاطع تحصیلی همچون روزهای قبل به فعالیت های آموزشی خود مشغولند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: در صورت ادامه بارش برف، تعطیلی مدارس در هر یک از مقاطع تحصیلی از طریق رسانه ها و مدارس به والدین دانش آموزان اطلاع رسانی خواهد شد.

در شهرستان دامغان یکصد آموزشگاه تحصیلی وجود دارد که در آن 13 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل هستند.