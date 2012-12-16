رئیس جمهور با افزایش بودجه استان قزوین موافقت کرد

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در دیداری که با رئیس جمهور صورت گرفت تقویت ردیف بودجه استان قزوین را خواستار شدیم که در همین راستا رئیس جمهور به معاونت نظارت و راهبردی خود دستور داد تا با نگاه مثبت و تقویتی به بودجه استان قزوین به ویژه اعتبارات تملک دارایی ها و عمرانی توجه شود.

وی افزود: استان قزوین از نظر درآمدی در ردیف استانهای صدر جدول محسوب می شود ولی از لحاظ اعتبار و بودجه تخصیصی در انتهای جدول قرار دارد.

نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین از دستور مساعد رئیس جمهور مبنی بر بررسی و تخصیص 700 میلیون مترمکعب آب الموت رود و حوزه شاهرود به دشت قزوین و پیش بینی اعتبار آن در لایحه بودجه سال 92 خبر داد.

محمدی تصریح کرد: اختصاص آب برای آبیاری 10 هکتار از اراضی منطقه طارم به منظور پرورش زیتون و ارتقاء ارتفاع پمپاژ آب از 100 متر به 250 متر پیشنهاد دیگری بود که رئیس جمهور با آن موافقت و دستور رسیدگی به آن را صادر کردند.

وی، تخصیص اعتبار در سال 91 و پیش بینی ردیف اعتباری مستقل در لایحه بودجه سال 92 در راستای تقویت گردشگری را یکی دیگر از مهمترین خواسته های خود در این ملاقات برشمرد و افزود:هدف این است در راستای تقویت گردشگری با توسعه دولتخانه صفوی، امامزاده حسین (ع)، امامزاده سید محمد، چهار انبیاء، بوستان فدک، منطقه زرشک و کامان و قلاع الموت و آبگرم بی نظیر و بی بدیل یله گنبد، قزوین را به قطب گردشگری تبدیل کنیم.

محمدی یادآورشد: تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان یکی دیگر از موارد مطرح شده بود که پیشنهاد شهرستان شدن محدیه، اقبالیه، الموت شرقی و غربی، تبدیل آقا بابا و قشلاق به بخش، اضافه شدن یک بخش دیگر به منطقه طارم، شهر شدن چوبیندر، ناصرآباد، زیاران، نظام آباد ارائه شد که از سوی رئیس جمهور دستور پیگیری داده شد.

محمدی تخصیص اعتبار کامل طرح شتابگر ملی که از طرح های اساسی و فراملی استان محسوب می شود را از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این دیدار برشمرد و یادآورشد: رئیس جمهور دستور داد در لایحه بودجه سال 92 اعتبار مناسبی به آن اختصاص داده شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 استمرار و تقویت ردیف اعتباری توسعه دشت کشاورزی قزوین، اجرایی شدن متروی هشتگرد به قزوین، اجرایی شدن کمربندی جنوبی شهر قزوین، اجرای پروژه خط راه آهن قزوین، قم را از دیگر موارد مطرح شده برشمرد که رئیس جمهور دستورات لازم را در این خصوص صادر کردند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با دستورات صادر شده و پیگیری های لازم شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر استان قزوین باشیم.

