اولین دوره مسابقات قرآن کارکنان دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله کشوری مسابقات قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سه رشته قرائت به روش تحقیق و قرائت به روش ترتیل و حفظ جزء سی ام قرآن کریم در تاریخ 28 آذرماه به میزبانی واحد قم برگزار خواهد شد.

پیش از این در سال 1390 مرحله مقدماتی در واحدهای دانشگاهی و مرحله منطقه ای در مناطق دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده است که از میان 15000 نفر شرکت کننده تعداد 70 نفر به مرحله کشوری راه یافته اند.

طبق گزارش پژوهشکده قرآن و عترت بخش کتبی این مسابقات شامل رشته های نماز- احکام خواهران و برادران و زندگانی پیامبر (ص) در آذرماه سال 1390 برگزار شده که تعداد 612 نفر از کارکنان از میان 17 منطقه انتخاب و جوایز ارزنده ای اهدا شده است.

اختتامیه این مسابقات چهارشنبه 28 آذرماه با حضور دکتر مومن بالل، معاون فرهنگی دانشگاه و مدیران و مسئولان دانشگاه در واحد قم برگزار می شود و از برگزیدگان این دوره از مسابقات تقدیر به عمل خواهد آمد.