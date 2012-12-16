لوله آب انتقال سد دوستی در پایانه مسافربری امام رضا (ع) ترکید

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از لوله‌های انتقال آب اصلی شهر مشهد با مقطع 600 میلی متر در مجاورت ساختمان اداری سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد دچار ترکیدگی شد.

محسن شریعتی، مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد، در خصوص این حادثه اظهار کرد: این لوله که از سال‌ها پیش از داخل پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) عبور کرده است وظیفه انتقال آب شهر مشهد را دارد و طی سنوات قبل چندین بار دچار ترکیدگی شده و خساراتی را به مجموعه و تاسیسات داخلی پایانه وارد کرده است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد با اشاره به حضور به موقع عوامل شرکت آب و فاضلاب و سرعت عمل آنان در رفع مشکل این خط لوله، افزود: با توجه به تردد میلیون‌ها نفر زائر و مسافر از این پایانه، جابجایی مسیر لوله و انتقال آن به بیرون از مجموعه پایانه مسافربری امام‌رضا(ع) در دستور کار قرار دارد.

سومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی محلات در منطقه 4 برگزار شد



شهردار منطقه 4 مشهد از برگزاری سومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی محلات این منطقه ویژه بانوان خبر داد.

جواد اصغری اظهار کرد: برای سومین سال متوالی مسابقات آمادگی جسمانی ویژه بانوان محلات مشهد با هدف توسعه ورزش همگانی درمیان اقشار مختلف جامعه به خصوص بانوان، ایجاد روحیه نشاط و شادابی، ارتقای سطح توانایی و استعدادیابی آنان برگزار شد.



شهردار منطقه 4 مشهد افزود: با حضور بیش از 600 نفر از بانوان مسابقات آمادگی جسمانی محلات منطقه در دو مرحله ایستگاهی و دوی استقامت برگزار شد.

بازپیرایی فضای سبز بولوار شهید ناصری به اتمام رسید



شهردار منطقه سه مشهد گفت: پروژه بازپیرایی و اجرای سیستم آبیاری تانکری در بولوار شهید ناصری به اتمام رسید.



ساسان نورین ‌مقدم اظهار کرد: حذف تانکر کمکی ویژه آبیاری، افزایش بهره‌وری در استفاده بهینه از آب غیرشرب برای آبیاری فضای سبز منطقه 3 با استفاده از این سیستم، روان‌سازی ترافیک و کاهش خطرات ناشی از آبیاری تانکری، ایجاد دید بصری مناسب در محیط، جلوگیری از خطرات احتمالی برای شهروندان و... از جمله اهداف اجرای این پروژه است.





نورین مقدم افزود: در حال حاضر پروژه سیستم آبیاری تحت فشار و بازپیرایی فضای سبز بولوار شهید ناصری واقع در حدفاصل خیابان خواجه و رسالت شمالی در مساحت 13 هزار مترمربع به پایان رسید.

وی در خصوص پروژه بازپیرایی فضای سبز این بولوار گفت: این عملیات شامل جمع‌آوری گونه‌های آسیب‌دیده، ترمیم سیستم آبیاری، خاکبرداری خاک نامناسب و آلوده، جایگزینی خاک مناسب، ایجاد معابر موقت با بلوک‌های بتنی، ترمیم معابر موجود و کاشت مجدد فضای سبز است.



به گفته شهردار منطقه 3، برای انجام این عملیات 500 میلیون ریال هزینه شده است.

دغدغه‌های مبلغان دینی در ایده‌ پردازی برای استقبال از بهار انعکاس می یابد



رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد خواستار انعکاس دغدغه‌های دینی از سوی مبلغان در ایده‌پردازی استقبال از بهار 92 شد.



سعید قاسمی اظهار کرد: با این اقدام ضمن افزایش سرمایه اجتماعی، باعث انتقال مسایل مشترک حوزه فقهی و شهری به مدیران شهری از طریق کمیته طلاب گروه مشاوران جوان می‌شویم.

رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد گفت: انعکاس دغدغه‌های دینی از سوی مبلغان دینی در قالب ایده‌پردازی استقبال از بهار 92، مدیریت شهری را برای تحقق آرمان نهایی و مطلوب پایتخت معنوی ایران یاری می‌رساند.



قاسمی تصریح کرد: همسان‌سازی اصول هنری با شاخص‌های فقهی و معنوی از مهم‌ترین رویکردهای گروه مشاوران جوان در جشنواره ایده‌پردازی استقبال از بهار 92 است.

بلیت اتوبوس بین شهری از مبدا مشهد با تخفیف 15 درصدی ارایه می‌شود



مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد گفت: با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری مستقر در سازمان، به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان، به مدت یک هفته بلیت اتوبوس مسافربری بین شهری از مبدا مشهد به مقاصد مختلف، با تخفیف 15 درصد ارایه می‌شود.

محسن شریعتی اظهار کرد: 26 آذر یادآور توانمندی و اخلاص فعالان صنعت حمل ونقل است که با شعار همدلی، همکاری و با تلاش و پشتکار فراوان توانستند موفقیت‌های بزرگی را در این عرصه بدست آوردند به طوری که امروز شاهد شکوفایی در بخش‌های مختلف حمل و نقل درون شهری و برون شهری هستیم.