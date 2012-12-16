تمرین اختصاصی قاضی و غیبت عبدی/ سرخپوشان در نیمی از زمین تمرین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال از ساعت 10:45 دقیقه صبح امروز در زمین پوشیده از برف مجموعه ورزشی درفشی‌‌فر آغاز شد اما انگیزه بازیکنان باعث گرم شدن این تمرین شده بود.

ابتدا قرار بود سرخپوشان تمرین امروز خود را در سالن برگزار کنند اما به درخواست گل‌محمدی، نیمی از کاورهای روی زمین جمع شد تا بازیکنان در نیمی از زمین تمرین کنند.

در دقایق نخست این تمرین که پشت درهای بسته برگزار شد، یحیی گل‌محمدی با مجید حسینی و ادموند بزیک نشستی 20 دقیقه‌ای را برگزار کرد. همچنین حسین عبدی هم در این تمرین حضور نداشت.

محمد قاضی از امروز دویدن آرام را آغاز کرد اما به احتمال زیاد تا بازی با ملوان به شرایط مطلوب نخواهد رسید. کریمی هم که در دو بازی تدارکاتی پرسپولیس در نیم فصل برای دقایقی به میدان رفت، امروز هم نشان داد شرایط خوبی دارد. هرچند کلاه بلند او به یکی از سوژه‌های تمرین امروز تبدیل شده بود.

بازیکنان حاضر در تمرین با حرکات سرعتی و پا به توپ زیر نظر گل‌‎محمدی بدن‌های خود را گرم کردند. سپس برنامه‌های تاکتیکی و هوازی را انجام دادند و در نهایت فوتبال درون تیمی در برنامه آماده‌سازی آنها قرار گرفت.

به غیر از محمد قاضی، سایر نفرات تیم در این فوتبال درون تیمی به میدان رفتند. ضمن اینکه گل‌محمدی هم داور این بازی بود و سعی می‌کرد با آوانتاژ دادن، بازی را از جریان نیندازد و اجازه بازی فیزیکی بیشتری به بازیکنانش می‌داد اما در اواخر تمرین ترجیح داد به خاطر مصدوم نشدن بازیکنان، پس از هر برخوردی بازی را متوقف کند.

تیم علی کریمی و مهدوی‌کیا در این بازی مغلوب تیمی که اکثر نفراتش از تیم ذخیره تشکیل شده بود، شد که کریمی از باخت تیمش ناراحت بود. بعد از پایان این تمرین بازیکنان بدون سرد کردن راهی رختکن شدند.