نصب 10هزار انشعاب جدید گاز در آذربایجان غربی/ گازرسانی به 45 واحد صنعتی

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 33 هزار مشترک جدید با نصب 10 هزار و 800 انشعاب جدید ایجاد شده، افزود: همچنین با اجرای 436 کیلومتر شبکه و خط انتقال، میزان شبکه گذاری 6 هزار و 850 کیلومتر و تعداد انشعابات به 296 هزار و 200 انشعاب رسید.

وی تعداد کل مشترکان گاز مناطق شهری و روستایی آذربایجان غربی را 605 هزار و 226 ، تعداد شهرهای گازدار را 34 و تعداد روستاهای گازدار را 278 روستا عنوان و اظهار داشت: هم اکنون 98 درصد جمعیت شهری و 30 درصد جمعیت روستایی از گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت صنایع در چرخه تولید کشور، عنوان کرد: امسال به 45 واحد صنعتی از صنایع و مصرف کنندگان گازرسانی شده که به این ترتیب تعداد صنایع و مصرف کنندگان عمده بهره مند از گاز طبیعی به 529 واحد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی عنوان کرد: اتصال واحدهای صنعتی به شبکه سراسری گاز، منجر به جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر سوختها شده و کاهش و صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی می شود.

رضوی در ادامه با اشاره به اینکه نا آگاهی و بی دقتی از عوامل مهم در بروز حوادث گاز طبیعی بوده و ارتقای آگاهی مشترکان در استفاده از وسایل گازسوز تاثیر مهمی در کاهش حوادث ناشی از آن دارد، افزود: مسئولان بخش های مختلف این شرکت باید در صورت مشاهده موارد استفاده غیر ایمن از گاز طبیعی توسط مشترکان موارد لازم را به آنان یادآوری کنند تا ارتقا سلامت و ایمنی مشترکان را فراهم کنند.

وی ضن تاکید بر لزوم ارتقا ایمنی سطح در ایستگاه های گاز، با بیان اینکه همزمان با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از گاز طبیعی نیازمند توجه بیش از پیش به انجام به موقع تعمیرات دوره ای در ایستگاه ها هستیم، ادامه داد: رعایت موارد ایمنی در انجام پروژه های گازرسانی از الزامات اساسی اجرای پروژه های گازرسانی در استان است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با تاکید بر رعایت موارد قانونی در امورات گازرسانی گفت: در انجام کارهای شرکت موارد قانونی باید به صورت کامل رعایت و مسئولان بخشهای مختلف شرکت وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را به عهده دارند.