پیش تولید سریال "اسیر" در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه کننده "اسیر" اظهار کرد: این مجموعه تلویزیونی در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه دو سیما تهیه می شود.

ناصر روئین‌تن افزود: "اسیر" در رابطه با سلاحهای شیمیایی بعثی صدام و وضعیت اسرای عراقی در ایران است و تلاش می‌کند که گوشه‌ای از رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را به تصویر بکشد.

وی درباره داستان این مجموعه تلویزیونی گفت: "اسیر" زندگی بسیجی پاسداری با نام محمد حکمت را به تصویر می‌کشد که به سبب رشادت و درایت بسیار به طور مشترک از سوی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی فردی عراقی به نام فرهان انتخاب می‌شود.

فرهان که اطلاعات بسیاری در ارتباط با آزمایشگاه‌های تولید صلاح‌های شیمیایی عراق در اختیار دارد، به اسارت ایران درآمده، اما به دلیل گروگان گرفتن خانواده‌اش توسط رژیم بعثی هویت خود را پنهان کرده است.

تهیه کننده "اسیر" بیان کرد: نگارش فیلمنامه اسیر توسط مهدی رضازاده به اتمام رسیده و ناصر هاشم‌زاده به عنوان مشاورفیلمنامه آخرین نظراتش را ارائه کرده و هم اکنون فیلمنامه در حال دکوپاژ و برنامه‌ریزی در تیم تولید است.

روئین‌تن "اسیر" را یکی از پروژه‌های عظیم دفاع مقدس شبکه دو دانست و افزود: این سریال بعد از گذراندن مراحل پیش تولید، به زودی در مشهد مقدس کلید می‌خورد.

