  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

فیلم های ایرانی متقاضی حضور در جشنواره فجر اعلام شد

فیلم های ایرانی متقاضی حضور در جشنواره فجر اعلام شد

عناوین فیلم‌های متقاضی بخش سینمای ایران در فیلم فجر امسال که فرم تکمیل شده تقاضای شرکت در جشنواره را به دبیرخانه ارائه داده‌اند اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فجر پس از ارزیابی و جمع‌بندی اولیه در خصوص انطباق آثار متقاضی با مقررات و ضوابط دبیرخانه‌ای جشنواره اقدام خواهد کرد.

"ابرهای ارغوانی" به کارگردانی سیامک شایقی  و تهیه کنندگی محمود فلاح، "پرویز" به کارگردانی  مجید برزگر و تهیه کنندگی سعید آرمند (محصول میلاد فیلم)، "آینه شمعدون" به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنندگی محمد کمالی پور، "دلتنگی های عاشقانه "به کارگردانی رضا اعظمیان و تهیه کنندگی  محمد رضا شرف الدین، "هیس دخترها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده، "از تهران تا بهشت" به کارگردانی  ابوالفضل صفاری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری، "جیب بر خیابان جنوبی" به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی علی سرتیپی، "آقای الف" به کارگردانی  علی عطشانی  و تهیه کنندگی سعید شرفی کیا.

"ساکن خانه چوبی" به کارگردانی  حسینعلی لیالستانی و تهیه کنندگی "حسن علیمردانی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی"، "زیباتر از زندگی" به کارگردانی انسیه شاه حسینی  و تهیه کنندگی سید سعید سید زاده، "به خاطر پونه" به کارگردانی هاتف علیمردانی و تهیه کنندگی امیر عباس گردان، "ترنج در ترنج" به کارگردانی  مجتبی راعی و تهیه کنندگی مجتبی راعی، "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" به کارگردانی سید روح اله حجازی و تهیه کنندگی مهدی داوری لنگرودی، "آفتاب مهتاب زمین" به کارگردانی علی قوی تن و تهیه کنندگی علی قوی تن، "گورداله و عمه غوله" به کارگردانی نادره ترکمانی و تهیه کنندگی نادره ترکمانی.

"رسوایی" به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی، "دل بی قرار" به کارگردانی قربان محمد پور و تهیه کنندگی محمود غلامی، "بچه های جسور" به کارگردانی حجت اله سیفی و تهیه کنندگی حجت اله سیفی (ناهید فیلم)، "مروارید" به کارگردانی  سیروس حسن پور و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، "گناهکاران" به کارگردانی فرامرز قریبیان و تهیه کنندگی فرامرز قریبیان، "عقاب  صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی عباس اکبری، "هیچ کجا، هیچ کس" به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی حسن کلامی، "چ" (شهید چمران) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری.

"غریبه" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "بازگشت" به آینده به کارگردانی علی عبدالعلی زاده و تهیه کنندگی فرهاد گلی، "مرغابی دشت سرخ"(یوسف هور) به کارگردانی علی اصغر شادروان و تهیه کنندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، "فرزند چهارم" به کارگردانی وحید موسائیان و تهیه کنندگی وحید موسائیان،
"دامنه های سفید" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری و تهیه کنندگی بهروز رشاد، "چتر سبز" به کارگردانی ناصر رفائی و تهیه کنندگی ناصر رفائی، "آشغالهای دوست داشتنی" به کارگردانی محسن امیریوسفی و تهیه کنندگی  محسن امیریوسفی، "قاعده تصادف" به کارگردانی بهنام بهزادی و تهیه کنندگی بهنام بهزادی.

"خاک و مرجان" به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی، "سلام / خداحافظ" (دربند) به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی امیر سمواتی، "سالهای حادثه" به کارگردانی سعید چاری و تهیه کنندگی "محمد آزادی مهربانی، سعید چاری (گروه کودک شبکه تهران)، "چه خوبه که برگشتی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و تهیه کنندگی داریوش مهرجویی- رضا درمیشیان، "گهواره ای برای مادر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی و تهیه کنندگی پناه برخدا رضایی- محمد احمدی، "تولد" به کارگردانی محمد رضا ورزی و تهیه کنندگی محمد رضا شریفی نیا، "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی.

"جا به جا" به کارگردانی علی توکل نیا و تهیه کنندگی حسن توکل نیا، "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی "منوچهر محمدی، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "خواب های طلایی" به کارگردانی رضا سبحانی و تهیه کنندگی عبداله علیخانی- حسین فرح بخش، "همه چیز برای فروش" به کارگردانی امیر حسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی، "عملیات مهد کودک" به کارگردانی فرزاد اژدری و تهیه کنندگی رویا شریف، "زن مرد زندگی" به کارگردانی مهدی ودادی و تهیه کنندگی مهدی ودادی، "داستان عوضی" به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی تینا پاکروان، "آسمان زرد کم عمق" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان، "بچگیتو فراموش نکن" به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه کنندگی محمد حسن نجم.

"کلاس هنرپیشگی" به کارگردانی علیرضا داود نژاد و تهیه کنندگی علیرضا داود نژاد، "برلین -7 "به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف، "فرزند خوانده" به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد و تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد، "نیکان و بچه غول" به کارگردانی عبدالرحمن رضایی و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، "دنیای پر امید" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی احمدی، "رِنجِرو" به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی ادریس عبدی پور، "578 " روز انتظار به کارگردانی احمد عبدالهیان و تهیه کنندگی هادی مشکوه، "بزرگ مرد کوچک" به کارگردانی صادق صادق دقیقی و تهیه کنندگی پروانه مرزبان -حبیب الهیاری، "کاغذ خروس نشان" به کارگردانی مریم میلانی و تهیه کنندگی محمد نیک بین.

"سگهای پوشالی" به کارگردانی رضا توکلی  و تهیه کنندگی رضا توکلی - رضا نوروزی، "سوگ" به کارگردانی  مرتضی فرشباف و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، "یک، دو، سه ،... ، پنج" به کارگردانی محمد معیری و تهیه کنندگی محمد معیری،
"تابستان طولانی" به کارگردانی علی خزاعی فر و تهیه کنندگی صدا و سیمای خراسان رضوی، "لرزاننده چربی" به کارگردانی محمد شیروانی و تهیه کنندگی محمد شیروانی، "سقوط "به کارگردانی مهدی آتش جام و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "فرشتگان قصاب" به کارگردانی سهیل سلیمی  و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "تابور" به کارگردانی وحید وکیلی فر و تهیه کنندگی وحید وکیلی فر، "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی مجد.

"او خوب سنگ می زند" به کارگردانی سید هادی محقق و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، "خاکستر و برف" به کارگردانی روح اله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی، "دراکولا در تهران" به کارگردانی امیر پویا افضلی پور، روح اله سعادتمند و تهیه کنندگی منصوره امی - ابراهیم بهادری، "اشیا از آنچه درآینه می بینید به شما نزدیکترند" به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی- محمد حسین قاسمی، "شهری که نمی خوابد" به کارگردانی حسین آخوند پور و تهیه کنندگی حسین آخوند پور، "13 سیزده" به کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی سعید سعدی، "تجریش... ناتمام" به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی مهدی داوری.

"عشق فقط یک کلام" به کارگردانی کرامت پورشهسواری و تهیه کنندگی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، "من از سپیده صبح بیزارم" به کارگردانی علی کریم  و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور- علی کریم، "سر به مهر" به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی، "خسته نباشید" به کارگردانی محسن قرایی و تهیه کنندگی "سید رضا میرکریمی، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی و تهیه کنندگی سید رضا میرکریمی
محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "روز روشن" به کارگردانی حسین شهابی  و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی، "9:20در بوشهر" به کارگردانی محمد امین همدانی و تهیه کنندگی حامد جعفری، "روز سیاه" به کارگردانی حسن ناظر و تهیه کنندگی رضا آشتیانی.

"مواظب خودت باش" به کارگردانی یوسف تیموری واقف و تهیه کنندگی هادی انباردار، "دارک هورس" به کارگردانی میثم صابری نسب و تهیه کنندگی میثم صابری نسب، "چارسو" به کارگردانی فرهاد نجفی و تهیه کنندگی فرهاد نجفی، "کندوان تا کاپادوکیا" به کارگردانی علیرضا فرید و تهیه کنندگی محمد احمدی، "اتاق به کارگردانی 311 "مجتبی بیطرفان و تهیه کنندگی مجتبی بیطرفان، "مبارزان کوچک" به کارگردانی سید داود اطیابی و تهیه کنندگی سید مسعود اطیابی، "ماهی کویر" به کارگردانی محمد قربان کریمی و تهیه کنندگی حبیب اله کاسه ساز- محسن کاسه ساز، "گَس" به کارگردانی کیارش اسدی زاده و تهیه کنندگی شاهرخ کافی- کیارش اسدی، "این یک رویاست" به کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی بهمن اردلان- محمود غفاری.

"شهر فرشتگان" به کارگردانی محمد راوندی و تهیه کنندگی محمد راوندی، "فصل انار" به کارگردانی محسن شرفی نیا و تهیه کنندگی علی سرتیپی، "ماندوو" به کارگردانی ابراهیم سعیدی و تهیه کنندگی ابراهیم سعیدی، "مهمونی کامی" به کارگردانی علی احمد زاده و تهیه کنندگی هایده رزم آور و "پر سیاوشون" به کارگردانی مجتبی بیطرفان و تهیه کنندگی مجتبی بیطرفان.

کد مطلب 1767372

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها