فیلم های ایرانی متقاضی حضور در جشنواره فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فجر پس از ارزیابی و جمع‌بندی اولیه در خصوص انطباق آثار متقاضی با مقررات و ضوابط دبیرخانه‌ای جشنواره اقدام خواهد کرد.

"ابرهای ارغوانی" به کارگردانی سیامک شایقی و تهیه کنندگی محمود فلاح، "پرویز" به کارگردانی مجید برزگر و تهیه کنندگی سعید آرمند (محصول میلاد فیلم)، "آینه شمعدون" به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنندگی محمد کمالی پور، "دلتنگی های عاشقانه "به کارگردانی رضا اعظمیان و تهیه کنندگی محمد رضا شرف الدین، "هیس دخترها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده، "از تهران تا بهشت" به کارگردانی ابوالفضل صفاری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری، "جیب بر خیابان جنوبی" به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی علی سرتیپی، "آقای الف" به کارگردانی علی عطشانی و تهیه کنندگی سعید شرفی کیا.

"ساکن خانه چوبی" به کارگردانی حسینعلی لیالستانی و تهیه کنندگی "حسن علیمردانی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی"، "زیباتر از زندگی" به کارگردانی انسیه شاه حسینی و تهیه کنندگی سید سعید سید زاده، "به خاطر پونه" به کارگردانی هاتف علیمردانی و تهیه کنندگی امیر عباس گردان، "ترنج در ترنج" به کارگردانی مجتبی راعی و تهیه کنندگی مجتبی راعی، "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" به کارگردانی سید روح اله حجازی و تهیه کنندگی مهدی داوری لنگرودی، "آفتاب مهتاب زمین" به کارگردانی علی قوی تن و تهیه کنندگی علی قوی تن، "گورداله و عمه غوله" به کارگردانی نادره ترکمانی و تهیه کنندگی نادره ترکمانی.

"رسوایی" به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی، "دل بی قرار" به کارگردانی قربان محمد پور و تهیه کنندگی محمود غلامی، "بچه های جسور" به کارگردانی حجت اله سیفی و تهیه کنندگی حجت اله سیفی (ناهید فیلم)، "مروارید" به کارگردانی سیروس حسن پور و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، "گناهکاران" به کارگردانی فرامرز قریبیان و تهیه کنندگی فرامرز قریبیان، "عقاب صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی عباس اکبری، "هیچ کجا، هیچ کس" به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی حسن کلامی، "چ" (شهید چمران) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری.

"غریبه" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "بازگشت" به آینده به کارگردانی علی عبدالعلی زاده و تهیه کنندگی فرهاد گلی، "مرغابی دشت سرخ"(یوسف هور) به کارگردانی علی اصغر شادروان و تهیه کنندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، "فرزند چهارم" به کارگردانی وحید موسائیان و تهیه کنندگی وحید موسائیان،

"دامنه های سفید" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری و تهیه کنندگی بهروز رشاد، "چتر سبز" به کارگردانی ناصر رفائی و تهیه کنندگی ناصر رفائی، "آشغالهای دوست داشتنی" به کارگردانی محسن امیریوسفی و تهیه کنندگی محسن امیریوسفی، "قاعده تصادف" به کارگردانی بهنام بهزادی و تهیه کنندگی بهنام بهزادی.

"خاک و مرجان" به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی، "سلام / خداحافظ" (دربند) به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی امیر سمواتی، "سالهای حادثه" به کارگردانی سعید چاری و تهیه کنندگی "محمد آزادی مهربانی، سعید چاری (گروه کودک شبکه تهران)، "چه خوبه که برگشتی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و تهیه کنندگی داریوش مهرجویی- رضا درمیشیان، "گهواره ای برای مادر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی و تهیه کنندگی پناه برخدا رضایی- محمد احمدی، "تولد" به کارگردانی محمد رضا ورزی و تهیه کنندگی محمد رضا شریفی نیا، "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی.

"جا به جا" به کارگردانی علی توکل نیا و تهیه کنندگی حسن توکل نیا، "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی "منوچهر محمدی، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "خواب های طلایی" به کارگردانی رضا سبحانی و تهیه کنندگی عبداله علیخانی- حسین فرح بخش، "همه چیز برای فروش" به کارگردانی امیر حسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی، "عملیات مهد کودک" به کارگردانی فرزاد اژدری و تهیه کنندگی رویا شریف، "زن مرد زندگی" به کارگردانی مهدی ودادی و تهیه کنندگی مهدی ودادی، "داستان عوضی" به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی تینا پاکروان، "آسمان زرد کم عمق" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان، "بچگیتو فراموش نکن" به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه کنندگی محمد حسن نجم.

"کلاس هنرپیشگی" به کارگردانی علیرضا داود نژاد و تهیه کنندگی علیرضا داود نژاد، "برلین -7 "به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف، "فرزند خوانده" به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد و تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد، "نیکان و بچه غول" به کارگردانی عبدالرحمن رضایی و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، "دنیای پر امید" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی احمدی، "رِنجِرو" به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی ادریس عبدی پور، "578 " روز انتظار به کارگردانی احمد عبدالهیان و تهیه کنندگی هادی مشکوه، "بزرگ مرد کوچک" به کارگردانی صادق صادق دقیقی و تهیه کنندگی پروانه مرزبان -حبیب الهیاری، "کاغذ خروس نشان" به کارگردانی مریم میلانی و تهیه کنندگی محمد نیک بین.

"سگهای پوشالی" به کارگردانی رضا توکلی و تهیه کنندگی رضا توکلی - رضا نوروزی، "سوگ" به کارگردانی مرتضی فرشباف و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، "یک، دو، سه ،... ، پنج" به کارگردانی محمد معیری و تهیه کنندگی محمد معیری،

"تابستان طولانی" به کارگردانی علی خزاعی فر و تهیه کنندگی صدا و سیمای خراسان رضوی، "لرزاننده چربی" به کارگردانی محمد شیروانی و تهیه کنندگی محمد شیروانی، "سقوط "به کارگردانی مهدی آتش جام و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "فرشتگان قصاب" به کارگردانی سهیل سلیمی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، "تابور" به کارگردانی وحید وکیلی فر و تهیه کنندگی وحید وکیلی فر، "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی مجد.

"او خوب سنگ می زند" به کارگردانی سید هادی محقق و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، "خاکستر و برف" به کارگردانی روح اله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی، "دراکولا در تهران" به کارگردانی امیر پویا افضلی پور، روح اله سعادتمند و تهیه کنندگی منصوره امی - ابراهیم بهادری، "اشیا از آنچه درآینه می بینید به شما نزدیکترند" به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی- محمد حسین قاسمی، "شهری که نمی خوابد" به کارگردانی حسین آخوند پور و تهیه کنندگی حسین آخوند پور، "13 سیزده" به کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی سعید سعدی، "تجریش... ناتمام" به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی مهدی داوری.

"عشق فقط یک کلام" به کارگردانی کرامت پورشهسواری و تهیه کنندگی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، "من از سپیده صبح بیزارم" به کارگردانی علی کریم و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور- علی کریم، "سر به مهر" به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی، "خسته نباشید" به کارگردانی محسن قرایی و تهیه کنندگی "سید رضا میرکریمی، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی و تهیه کنندگی سید رضا میرکریمی

محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری، "روز روشن" به کارگردانی حسین شهابی و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی، "9:20در بوشهر" به کارگردانی محمد امین همدانی و تهیه کنندگی حامد جعفری، "روز سیاه" به کارگردانی حسن ناظر و تهیه کنندگی رضا آشتیانی.

"مواظب خودت باش" به کارگردانی یوسف تیموری واقف و تهیه کنندگی هادی انباردار، "دارک هورس" به کارگردانی میثم صابری نسب و تهیه کنندگی میثم صابری نسب، "چارسو" به کارگردانی فرهاد نجفی و تهیه کنندگی فرهاد نجفی، "کندوان تا کاپادوکیا" به کارگردانی علیرضا فرید و تهیه کنندگی محمد احمدی، "اتاق به کارگردانی 311 "مجتبی بیطرفان و تهیه کنندگی مجتبی بیطرفان، "مبارزان کوچک" به کارگردانی سید داود اطیابی و تهیه کنندگی سید مسعود اطیابی، "ماهی کویر" به کارگردانی محمد قربان کریمی و تهیه کنندگی حبیب اله کاسه ساز- محسن کاسه ساز، "گَس" به کارگردانی کیارش اسدی زاده و تهیه کنندگی شاهرخ کافی- کیارش اسدی، "این یک رویاست" به کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی بهمن اردلان- محمود غفاری.

"شهر فرشتگان" به کارگردانی محمد راوندی و تهیه کنندگی محمد راوندی، "فصل انار" به کارگردانی محسن شرفی نیا و تهیه کنندگی علی سرتیپی، "ماندوو" به کارگردانی ابراهیم سعیدی و تهیه کنندگی ابراهیم سعیدی، "مهمونی کامی" به کارگردانی علی احمد زاده و تهیه کنندگی هایده رزم آور و "پر سیاوشون" به کارگردانی مجتبی بیطرفان و تهیه کنندگی مجتبی بیطرفان.