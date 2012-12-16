  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

"علیرضا سلیمانی" پهلوان باشی کشور شد

"علیرضا سلیمانی" پهلوان باشی کشور شد

قهرمان پیشین وزن 120 کیلوگرم کشتی و نیز قهرمان شش دوره کشتی پهلوانی به عنوان پهلوان باشی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، در متن حکم طالقانی سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای خطاب به پهلوان سلیمانی آمده است: "در تاریخ و فرهنگ کهن کشورمان ، "پهلوان" واژه‌ای نمادین و ارزشمند بوده که ویژگی‌های دلاوری، قدرتمندی، ورزیدگی و صفات اخلاقی و رفتاری والایی را در اذهان جامعه تداعی می‌کند.

پهلوان در فرهنگ جامعه اسلامی ما از احترام و محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که جوانان این مرز و بوم او را به عنوان یک الگو و اسوه  می‌نگرند . پهلوان مظهر ورزشکار دو بعدی است که هم دارای ورزیدگی جسم و هم تربیت روح است.

با عنایت به سوابق و افتخارات درخشان شما در عرصه کشتی پهلوانی (6 دوره پهلوان کشور) و همچنین مهمتر از آنها دارا بودن مرام و خصلت‌های پهلوانی بدین وسیله حضرتعالی به عنوان پهلوان باشی کشور منصوب می‌شوید. در این خصوص با تشکیل کمیته احیای حقوق کشتی پهلوانی، از این به بعد صدور حکم زنگ و ضرب تمامی ورزشکاران کشور، کهنه سواران و عیاران منوط به بررسی و دستور حضرتعالی و کمیته تحت امر شما خواهد بود."

علیرضا سلیمانی هم با اشاره به اینکه پهلوان باید شاخص‌‎های فراوانی داشته باشد، افزود: پهلوان باید علاوه بر مردمداری، دیانت هم داشته باشد و کسی که پا در عرصه پهلوانی می‌گذارد. نوکر و خادم اهل بیت است زیرا ورزش زورخانه‌ای با نام امام علی (ع) و اولاد او شروع می‌شود و با نام امام زمان (عج) به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1767374

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