سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز اظهار داشت: کمیته امداد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایت را در زمره برنامه های اصلی خود قرار داده و با استفاده از تجارب موفق گذشته و همچنین مطالعات تطبیقی و مقایسه ای سیستمهای مختلف درمان که در جهان و کشور متداول بوده نهایتاً طرح بیمه درمانی مبتنی بر پزشک خانواده را به عنوان طرح برتر انتخاب و اجرا می کند.

وی تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی اقشار محروم و نیازمند، صیانت از سلامت و حقوق بیمه شده، فراهم آوردن زمینه هدایت و راهنمایی بیمه شدگان توسط پزشک خانواده به عنوان مشاور تخصصی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

کرابی تصریح کرد: بخشی از اعتبارات هزینه شده در بخش درمان نیازمندان از اعتبارات دولتی و بخش دیگر از اعتبارات امداد کمک های خیرین استان البرز تأمین می شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد گفت: طی هشت ماهه سال جاری 2 میلیارد ریال توسط کمیته امداد استان البرز برای تأمین هزینه داروی مددجویان نیازمند تحت حمایت پرداخت شده است.

کرابی افزود: طی این مدت 17 هزار و 375 نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به داروخانه های طرف قرارداد استان البرز مراجعه کردند.



همکاری بهورزهای شبکه بهداشت در نظارت بر بهداشت محیطی مددجویان





کرابی همچنین از همکاری شبکه بهداشت با کمیته امداد در نظارت بر بهداشت محیطی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد خبر داد و گفت: طبق هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی مقرر شده تا لیست منازل مسکونی روستایی و شهری مددجویان که به لحاظ بهداشت محیطی دچار مشکل هستند با همکاری بهورزهای شبکه بهداشت تنظیم شود.

وی افزود: در این راستا پس از تهیه لیست، اولویت بندی لازم انجام، و مشکلات موجود رفع می شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس مقرر شده ، از مشارکت های مردمی نظیر شوراهای محل و کمک های خیرین بهره جویی شود.

اختصاص 120 میلیون ریال به هزینه های دندانپزشکی مددجویان



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز همچنین از اختصاص 120 میلیون ریال به هزینه های دندانپزشکی مددجویان تحت حمایت البرزی در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان خبر داد و گفت: در این راستا 929 نفر از مددجویان با حمایت کمیته به مراکز دندانپزشکی مراجه و تحت درمان قرار گرفته اند.

کرابی تصریح کرد: براین اساس جهت امور غیر بیمه ای و در صورتی که هزینه های درمانی مددجویان بیشتر از تعرفه دولتی باشد در صورت استحقاق، مبلغی به عنوان هزینه ویژه به مددجویان تعلق می گیرد.



وی برگزاری نشست هم اندیشی کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص ارائه خدمات درمانی به نیازمندان، توزیع 800 سبد غذایی برای رفع سوء تغذیه کودکان و اجرای طرح رایگان بهداشت دهان و دندان برای کودکان را از دیگر اقدامات و فعالیت های معاونت سلامت و حمایت کمیته امداد البرز در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان برشمرد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 30 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش چتر بیمه ای این نهاد قرار دارند و از خدمات بهداشتی کمیته امداد بهره مند می شوند.