  1. فرهنگ و ادب
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

نمایشگاه کتاب پکن در راه است/ امکان خرید و فروش کتاب‌های دستِ ‌دوم

نمایشگاه کتاب پکن در راه است/ امکان خرید و فروش کتاب‌های دستِ ‌دوم

نمایشگاه کتاب پکن 2013 که از 11 ژانویه (22 دی) شروع می شود، ارایه کننده 500 هزار عنوان کتاب از بیش از 650 ناشر از 60 کشور مختلف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایست دی، بیش از 3500 فروشگاه کتاب و موسسه دولتی از چین و دیگر کشورهای جهان در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

آمریکا، ژاپن، کره، سنگاپور، استرالیا، کانادا، هند، تایوان و هنگ کنگ از جمله کشورهای شرکت کننده در این رویداد فرهنگی هستند.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 50 هزار متر مربع، در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های چین برگزار می‌شود.

به گفته مسئولان نمایشگاه، 2350 غرفه تاکنون رزرو شده و این نمایشگاه برای نخستین بار امکان خرده‌فروشی کتاب و فروش کتاب‌های دست دوم را فراهم کرده است.

نمایشگاه کتاب پکن از سوی وزارت انتشارات و مطبوعات و توسط اتحادیه ناشران چین برگزار می‌شود. این نمایشگاه امسال بیست و پنجمین دوره خود را تجربه می‌کند. 
 

کد مطلب 1767378

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