  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

تحولات افغانستان/

کشته شدن 11 عضو طالبان/ تانکر ناتو در شمال کابل در آتش سوخت

کشته شدن 11 عضو طالبان/ تانکر ناتو در شمال کابل در آتش سوخت

کشته شدن 11 عضو طالبان، بازداشت 5 شبه نظامی و آتش کشیدن تانکر سوخت ناتو در شمال کابل از جمله تحولات مهم افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی والی قندهار امروز یکشنبه گفت: در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل دستکم 11 عضو طالبان کشته شدند.

هنگام حمله نیروهای افغانی و طالبان به مقر طالبان دستکم 20 شبه نظامی در این مکان حضور داشتند. این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه یک افسر افغانی از بازداشت 5 عضو طالبان از جمله یکی از سرکردگان شبه نظامیان در جریان عملیاتی علیه مقر طالبان در ولایت سری پل در 350 کیلومتری شمال شهر کابل خبر داد.

هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات اعضای پلیس منتشر نشده و طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

همچنین پلیس افغانستان اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس یک تانکر سوخت ناتو را در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل به آتش کشیدند.

کد مطلب 1767379

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