خوزستان سردتر می شود

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خط ناپایدار لایه میانی جو در حال عبور از منطقه است که تاثیر آن به شکل بارندگی بیشتر متوجه استانهای جنوبی و شرقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاثیر این سیستم برای استان خوزستان به شکل ابرناکی خواهد بود، افزود: براین اساس زبانه‌ های سیستم پرفشار نیز کماکان بر روی استان قرار گرفته و باعث ریزش هوای سرد می شود.

جنتی تصریح کرد: در شبانه روز آینده آسمان استان قسمتی تا نیمه ابری گاهی تمام ابری، در ارتفاعات استان با احتمال رگبار و رعد و برق، بعضا همراه با مه یا مه رقیق و توام با وزش باد پیش‌بینی می‌ شود.

وی گفت: وضعیت هوا قسمتی تا نیمه ابری گاهی تمام ابری همراه با مه یا مه رقیق پیش بینی می شود. همچنین جهت باد شمالی تا شمال غربی، سرعت باد 15 تا 25 کیلومتر در ساعت، ماکزیمم سرعت باد 35 کیلومتر در ساعت، ارتفاع موج 30 تا 60 گاهی 90 سانتی متر و وضعیت دید: هفت تا پنج و گاهی یک کیلومتر پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان خوزستان افزود: در شبانه روز گذشته ایستگاه کشاورزی اهواز با 18 و دهدز با 2 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند.

وی تصریح کرد: حداکثر دمای اهواز به 19 و حداقل به هشت درجه سانتی گراد خواهد رسید.