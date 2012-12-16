به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان شامل 18 حزب و تشکل سیاسی قانونی با صدور اطلاعیه شماره یک خود بر ضرورت حضور فعالانه اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 تاکید کردند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

و ان ارید الا الاصلاح ما استطعت علیه توکلت و الیه انیب

اصلاحات، مفهومی جامع و فراگیر و برگرفته از آموزه‌های دینی و مورد توجه نخبگان و توده‌های مردم است که قطعا با سایر انواع خشونت‌های سیاسی و از جمله با مفهوم انقلاب تفاوت اساسی دارد. رعایت ارزش‌های دینی حرکت در خط امام(ره)، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و پیگیری مطالبات مردم و تحقق منافع ملی، ویژگی‌های بارز اصلاح‌طلبانی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت در مسیر اصلاح و رفع نابسامانی‌ها در عرصه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار داده‌اند و علی‌رغم برخی ناملایمات، همچنان در عرصه فعال هستند و مرز فعالیت‌های خود را با سایر جناح‌های سیاسی مشخص نموده‌اند؛ مرزهایی که در موسم انتخابات بیش‌از پیش آشکار می‌گردد تا توده‌های مردم با آگاهی کامل در مورد شرکت در انتخابات تصمیم‌گیری‌ کنند. هر حزب و یا جریان سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا در قبال انتخابات ممکن است رویکردهایی شامل تحریم، عدم مشارکت، سکوت، مشارکت بدون کاندیدا و یا مشارکت فعال همراه با معرفی کاندیدا را اتخاذ نماید.

جبهه اصلاح‌طلبان (شامل 18 حزب و گروه و تشکل سیاسی قانونی شناسنامه‌دار و اصلاح‌طلب) در زمینه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراها موارد زیر را متذکر می‌شود: اولا: اصلاح‌طلب واقعی، هیچگاه اهل قهر و خشونت‌‌ورزی نیست و هرگز در پیچیدگی‌‌های سیاسی اجتماعی صورت مساله را پاک نمی‌کند و در هر شرایطی برای حضور در عرصه سیاسی، بهترین راهکار را که طبعا در مقابل رادیکالیسم کور و شورشگری ساختارشکن قرار می‌گیرد انتخاب می‌کند. لذا در شرایط کنونی جبهه اصلاح‌طلبان، بهترین راهکار را برای حفظ و صیانت از راهبرد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، احیای حقوق شهروندی، تامین معیشت و رفاه مردم، بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های گسترده مالی و انسانی، رفع مشکلات اقتصادی و تامین منافع ملی صرفا مشارکت فعال همراه با معرفی کاندیدا در انتخابات آتی ریاست جمهوری می‌داند.

در همین راستا جبهه اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل اعلام کرد در وهله اول در صورت کاندیداتوری جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی، از ایشان حمایت خواهد کرد و در وهله دوم با اجرای طرح مناسک(مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) و اجماع روی کاندیدای واحد اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور خواهد یافت و در وهله سوم، اگر هیچ یک از دو راهکار فوق اجرا نشد، کاندیدای خاص جبهه را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد. بر همین اساس کاندیدای اختصاصی مورد نظر جبهه اصلاح‌طلبان در نشست اعضای شورای هماهنگی مورخ 21/9/1391 انتخاب شده است، ولی به جهت آنکه خواستار اجماع کلیه اصلاح‌طلبان بر روی کاندیدایی واحد هستیم از معرفی و اعلام نام کاندیدای مورد نظر فعلا خودداری می‌کنیم و همچنان منتظر اجماع کلیه اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی واحد، در انتخابات می‌مانیم.

ثانیا: متاسفانه هم اکنون دو جریان افراطی، مخالف حضور فعال اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات هستند و علی‌رغم آنکه در موضع‌گیری‌ها، به ظاهر در مقابل هم قرار دارند اما عملا یک هدف را پیگیری می‌کنند که همان مایوس کردن توده‌های عظیم مردم از شرکت در انتخابات و کاهش ضریب امنیت ملی کشور است؛ یک سر این جریانات افراطی، گروه‌ها و اشخاصی هستند که اصلاح‌طلبان را یکسره فتنه‌گر می‌دانند و با قرار دادن اصلاح‌طلبان در زمره فتنه‌گران و با انواع تهمت‌ها و بداخلاقی‌‌ها و تندخویی‌ها و اتهام‌زنی‌ها تلاش می‌کنند هیچ مرزی بین اصلاح‌طلبی و براندازی نظام قائل نبوده و آنان را از حق قانونی و بدیهی شرکت در انتخابات و به تبع آن حق حیات سیاسی محروم کنند در حالی که ناگفته پیداست که هیچ کس شرعا و قانونا حق ندارد واجدان شرایط قانونی را بدون محکومیت قضایی و صرفا با اتهام‌زنی از حق انتخاب شدن محروم نماید و البته سر دیگر این جریانات افراطی، گروه‌هایی هستند که بدون تحلیل جامع از شرایط فعلی کشور همچنان بر طبل تحریم انتخابات می کوبند و با تعیین تکلیف برای مردم اصلاح‌طلب، تلاش می‌کنند مردم فهیم و سرافراز ایران را در تعیین سرنوشت تنها گذاشته و شانس حضور در عرصه سیاسی را به رقیب واگذار کنند؛ این عده یا ساده‌انگارانه یا غیرمتعهدانه باید بدانند در شرایط کنونی که از یک سو تحریم‌های بین‌المللی بر ضدجمهوری اسلامی ایران شدت یافته و از سوی دیگر گرانی و تورم افسارگسیخته و بیکاری جوانان و فشارهای اقتصادی بر مردم به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است قطعا خالی کردن میدان و تائید وضعیت کنونی روند اجرایی و سپردن سرنوشت کشور به دست همان گروه‌ها و افرادی که شرایط جاری کشور حاصل عملکرد و سیطره آن‌ها بر دستگاه‌های اجرایی است و چنین اقدامی نوعی پشت کردن به توده‌های مردم است؛ گرچه در این میان برخی با نیات مشخص، با طرح مسایلی همچون‌ "اصلاح‌طلبان بدلی" سعی دارند فضای سنگینی برای حضور اصلاح‌طلبان واقعی در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کنند و زمان کنونی وقت پاسخگویی به این خز‌عبلات ولاطائلات نیست؛ اما ناگفته پیداست که اصلاح‌طلبان بدلی همان انحصارطلبانی هستند که حاضرند با یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانند؛ همان کسانی که با تکروی و به اصطلاح وزن‌کشی سیاسی خویش در سال 1384 و عدم اجماع بر روی کاندیدای واحد، زمینه روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم را فراهم کردند و حتی گاهی در محافل خصوصی اعلام می‌کردند امثال احمدی‌نژاد بهتر از هاشمی رفسنجانی هستند! بگذاریم و بگذریم!

ثالثا: ما در اینجا اعلام می‌کنیم احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی عضو جبهه اصلاح‌طلبان، با اعتقاد به کلیه اصول اصلاح‌طلبی و با هدف پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی و لزوم تحکیم نظام مردم‌سالاری دینی و توسعه آزادی‌های مشروع سیاسی و اجتماعی و تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری در جامعه و محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و خشونت‌ورزی و تلاش برای توسعه نهادهای مدنی و دفاع همه جانبه مشروع از حقوق قانونی آحاد ملت، به ویژه اصول فصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای گسترش فرهنگ گفت‌وگو، نهادینه نمودن نظام شایسته‌سالاری، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر این باوریم برای تحقق اهداف فوق، راهی جز حضور فعال در عرصه سیاسی و ترک نکردن میدان وجود ندارد و با همین مبنا و در صورت هماهنگی‌های لازم در همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مورخ 27 و 28 دی ماه فعالانه شرکت می‌نمائیم با این امید که با مشارکت کلیه اصلاح‌طلبان و بهره‌گیری از حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلی دموکراتیک، شاهد تغییر روند فعلی و تشکیل دولتی مقتدر باشیم تا مشکلاتی که طی دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم برای مردم ایجاد شده، با همت جمعی و حمایت مردم رفع گردد.

کمیته اطلاع‌رسانی

جبهه اصلاح‌طلبان

