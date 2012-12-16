خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند در مراسم افتتاح این پروژه اظهارکرد: خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند در دو فاز افتتاح ساختمان و تامین تجهیزات و تاسیسات به بهره برداری می رسد.

غلامرضا زمانی با بیان اینکه هم اکنون ساختمان این مرکز با حضور مسئولان افتتاح می شود، افزود: برای تجهیز خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند یک میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از این مبلغ برای تجهیز اداری خانه فرهنگ 500 میلیون ریال اعتبار و تجهیز سالن اجتماعات نیز به 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند گفت: تاکنون نیمی از اعتبار اختصاص یافته و تجهیز اداری خانه فرهنگ در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه افتتاح این خانه فرهنگ از دو سال قبل در دانشگاه بیرجند آغاز شده است، بیان داشت: این خانه فرهنگ با مساحت 720 متر مربع در طبقه فوقانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند احداث شده است.

زمانی اعتبار هزینه شده برای ساخت خانه فرهنگ دانشگاه را 260 میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: 50 درصد این مبلغ از محل اعتبارات اختصاصی دانشگاه بیرجند و 50 درصد مابقی از محل اعتبارات متمرکز وزارت علوم تامین شده است.