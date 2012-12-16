تست های پیکرسنجی دانش آموزان لرستانی به صورت رایگان انجام می شود

فرهاد نیکوخصال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان در قالب مرکز پیکر سنجی خود آمادگی دارد که تستهای لازم برای استعدادیابی دانش آموزان لرستانی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این مرکز پیکرسنجی تنها مرکز فعال در کشور است، عنوان کرد: در حال حاضر مرکز پیکرسنجی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی استان لرستان را به صورت رایگان تست و استعدادیابی می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با تاکید بر اینکه این مرکز آمادگی کامل دارد که سایر مقاطع را نیز تحت پوشش خود قرار دهد، افزود: این استعدا یابی به صورت علمی و کارشناسی انجام خواهد گرفت.

نیکوخصال با بیان اینکه تا کنون مرکز پیکرسنجی خرم آباد اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام داده است، تصریح کرد: تا کنون افراد مستعد فراوانی در این مرکز مورد شناسایی قرار گرفته اند.