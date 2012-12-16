به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حسن راشکی در آستانه برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق آمار جهانی سازمان گردشگری به ازای هر 9گردشگر خارجی یک شغل مستقل در کشور ایجاد می‌شود،‌ اظهار کرد: گردشگری سلامت در اشتغال‌زایی بیشتر مورد توجه است و به ازای هر 4 گردشگر سلامت یک شغل مستقل در کشور ایجاد می‌شود، ‌چرا که از بدو ورود گردشگر سلامت تمامی خدمات حمل‌ و نقل بیمارستان هتل و خدمات گردشگری درگیر هستند.

دبیر کمیته گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه تاکنون 50هزار گردشگر درمانی وارد کشور شده اند، افزود: با برنامه‌ ریزی دقیق و تامین زیرساخت‌های گردشگری و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باید بتوانیم سالانه بیش از یک میلیون گردشگر سلامت را وارد کشور کنیم تا وضعیت اقتصادی کشور در موقعیت بهتری قرار گیرد.

راشکی بیان کرد: بیمارستان فوق تخصصی رضوی توانمندی‌های خوبی در زمینه ارائه خدمات گردشگری سلامت دارد و در بیشتر مکان‌ها به عنوان نمونه بارز کشوری مثال زده می‌شود.

وی تاکید کرد: باید بیمارستان‌های موفق را با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تبدیل به بیمارستان‌های درجه عالی کرد تا بتوان از آنها در راستای پذیرش گردشگر سلامت استفاده کرد.

دبیر کمیته گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: زمانی که امکانات و تجهیزات مورد نیاز فراهم باشد و برای گردشگری تسهیلات و امتیازات قانونی و دولتی در نظر گرفته شود همچنین با تشویق‌های راهبردی مراکز درمانی می‌توان شاهد استقبال خوب از سوی گردشگران سلامت برای دریافت خدمات پزشکی در ایران باشیم.

راشکی اظهار کرد: بازار اصلی گردشگری سلامت برعهده بخش خصوصی است، که می‌توان با استفاده مناسب از این بخش و ارائه خدمات راحت ‌تر به آنها سریع ‌تر در گردشگری سلامت موفقیت‌هایی را کسب کرد.

وی گفت: حمایت از بخش خصوصی به معنای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای رسیدن به اهداف صنعت گردشگری سلامت در کشور است.

دبیر کمیته گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به امضا تفاهم ‌نامه‌ای با کشورعراق افزود: برای نخستین بار وزارت بهداشت تفاهم‌نامه‌ای در راستای پذیرش گردشگران سلامت با وزارت بهداشت عراق امضا کرده است و با همکاری بخش خصوصی باید در ادامه این روند تلاش کنیم تا بتوان تعداد گردشگران سلامت بیشتری را وارد کشور کنیم.

گفتنی است سومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی 28 و 29 آذرماه سال جاری در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد برگزار می شود.