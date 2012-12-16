نسل جدیدی در مدیریت کشور شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم اختتامیه نمایشگاه راه و شهرسازی با اشاره به 26 آذرماه روز حمل و نقل اظهار داشت: این روز به نام رانندگان و هفته حمل و نقل نامگذاری شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از بخش خصوصی به جهت حضور در فعالیت‌های عمرانی تشکر می‌کنم ،گفت: دولت و دولتمردان در خدمت مردم و بخش خصوصی هستند و در این مقطع از زمان که دشمنان از طریق سیاسی بر ما غلبه نمی‌کنند، عرصه را بر بخش اقتصادی تنگ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به دولت اعتماد و دولت هم جایگاه بخش خصوصی را حفظ کند، بیان کرد: خوشبختانه بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده و وارد فعالیت‌های عمرانی شده است؛ به همین جهت توسعه صنعتی را در زمینه تولید مصالح ساختمانی می‌بینیم.

نیکزاد تصریح کرد: در گذشته 36 میلیون سیمان تولید می‌کردیم و نیاز به اجرای سهمیه بندی داشتیم اما امروز به تولید 82 میلیون تن سیمان رسیدیم، ضمن اینکه تولید فولاد هم به 22 میلیون تن رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های توانمندی در بخش حمل و نقل و ساختمان سازی فعالیت می‌کنند، گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای ارزشمندی از سوی دانشجویان ارایه شد که نشان از بالندگی نسل جدید است.

وزیر راه و شهرسازی با این اینکه نسل جدیدی در مدیریت شکل گرفته است، افزود: در مسکن مهر هم فارغ‌‌التحصیلانی می‌بینیم که در پروژه‌های ساخت و ساز وارد شده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت صدور خدمات فنی و مهندسی، اظهار داشت: هنگامی که به خارج از کشور می‌رویم طرف مقابل از ما می خواهد تا پیمانکاران‌مان در آن کشور وارد شوند و اگر درخواست کند که پیمانکار به کشور ما بفرستد ما نمی‌پذیریم.

نیکزاد خاطرنشان کرد: از روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید برای صدور خدمات فنی و مهندسی به خصوص در سطح خاورمیانه استفاده کنیم.