به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ بیهقی بیش از آن‌که یک متن ادبی تاریخی باشد یک متن روایی تاریخی است و ساختار روایت‌گونه و زمان‌مند آن، به عنوان اثری تاریخی و داستانی، وجه اشتراکی ایجادکرده است. ساختار روایت تاریخ بیهقی، شبیه رمانی است که نقش گفتگو و شخصیت‌ها در نوع روایت‌اش مشهود است.

هفتمین مجموعه‌ درس‌گفتارهایی درباره‌ بیهقی به بررسی «ساختار روایت در تاریخ بیهقی» اختصاص دارد که با سخنرانی مهیار علوی‌مقدم در روز چهارشنبه 29 آذر از ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد است.