بزرگترین سردخانه 7500 تنی جنوب شرق کشور دهه فجر امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح یکشنبه در بازدید از این سردخانه اظهار داشت: احداث مجتمع های فرآوری و سردخانه بزرگ در شهرها به عنوان یک نیاز و ضرورت برای نگهداری محصولات غذایی و مقابله با حوادث و شرایط اضطراری روند مثبتی است که با کمک بخش خصوصی و حمایت های دولت در حال راه اندازی است.

وی گفت: طرح احداث سردخانه دو مداره با دمای سه هزارو 750 بالای صفر و سه هزارو 750 زیر صفر است که هم اکنون با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اتمام است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه در ردیف طرح های مهر ماندگار می باشد که برای 25 نفر از شهروندان زاهدانی اشتغال ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: این سردخانه به منظور نگهداری محصولات کشاورزی و میوه های گرمسیری و همچنین جهت ذخیره سازی گوشت و محصولات پروتئینی طراحی شده است.

نارویی با بیان اینکه مجموعه استانداری و دستگاه های زیربط از کلیه طرح های اشتغالزایی و کارآفرینی حمایت می کنند، گفت: مصمم هستیم با همکاری تمامی دستگاه ها برای افراد اشتغال ایجاد کرده و فرهنگ کارآفرینی را در جامعه گسترش دهیم و گامی موثر جهت توسعه سیستان و بلوچستان برداریم.