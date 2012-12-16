به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پویان صبح یکشنبه به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگاران در دانشگاه شاهرود با اشاره به این که در حال حاضر هفت نشریه علمی در این دانشگاه منتشر می شود که امیدواریم تا پایان سال این تعداد به 15 مجله افزایش یابد، افزود: از این تعداد، چهار نشریه بین المللی هستند و برخی نشریات نیز به چند زبان منتشر می شوند.

وی با اشاره به این که مجوز چاپ این هفت نشریه علمی در مدت تقریبی یک سال دریافت شده، خاطر نشان کرد: بالا بودن سرعت اخذ مجوزها نشان از کار تیمی و تلاش های پیگیر و مستمر مدیریت بخش های مختلف حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در دانشگاه است.

معاون پژوهشی دانشگاه شاهرود با تاکید بر این که یکی از شاخصه های علمی در رده بندی دانشگاهی تولید نشریه های علمی پژوهشی است، عنوان کرد: Journal of Mining and Environment اولین نشریه زبان انگلیسی است که در دانشگاه شاهرود منتشر شد و اعضای هیئت تحریریه این نشریه از سراسر دنیا به خصوص کانادا هستند.

پویان یادآور شد: نشریه Journal of Mining and Environment مربوط به دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شاهرود است و تا کنون در رده بندی های SID و ISC به ثبت رسیده و امیدواریم تا پایان سال جاری نیز جایگاه مناسبی در رده بندی ISI نیز کسب کند.

وی دیگر نشریات بین المللی این دانشگاه را نشریه Journal of AI and Data Mining در زمینه کامپیوتر و داده کاوی، نشریه Journal of Algebraic Systems از دانشکده ریاضی و نشریه اتوماسیون با عنوان Journal of Intelligent Automation Systems معرفی کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شاهرود از دیگر نشریات در حال انتشار این دانشگاه را مجله مکانیک سازه ها از دانشکده مهندسی مکانیک دانست و افزود: این نشریه در رده بندی علمی-پژوهشی ISC به ثبت رسیده، به زبان فارسی منتشر می شود اما ویژه نامه های آن به زبان انگلیسی منتشر می شود.

پویان در خاتمه، نشریات مهندسی آب و محیط زیست و مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی را از دیگر نشریات علمی این دانشگاه معرفی کرد و ابراز داشت: امیدواریم تا پایان سال تعداد مجلات علمی منتشر شده توسط دانشگاه شاهرود به رقم قابل توجهی افزایش یابد.