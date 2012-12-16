اجرای طرح پیمایش سلامت دهان و دندان درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید خالد موسوی فرد گفت: در این طرح وضعیت سلامت دهان و دندان و بیماری های لثه در هزار و 500 نفر از مردم کهگیلویه و بویراحمد به صورت خوشه ای سنجیده می شود.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در زمینه شاخص ارائه خدمات ترمیم دندان از جایگاه مطلوبی در کشور برخوردار است، افزود: این طرح از مهرماه سال جاری آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد و هم اکنون در مراحل پایانی خود را می گذراند.

مدیرگروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بیان کرد: وضعیت زندگی، سطح سواد و سایر مسائل تاثیر گذار در وضعیت سلامت دهان و دندان نیز همراه با اجرای طرح در استان سنجش می شود.

موسوی فرد با اشاره به اهدای بسته تشویقی شامل مسواک انگشتی، سی دی آموزشی و نخ دندان به افراد شرکت کننده در این طرح، اظهار داشت: تاکنون هزار نفر از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در طرح کشوری پیمایش سلامت دهان و دندان مورد معاینه قرار گرفته اند.

امحاء داروهای تحت کنترل و مواد مخدر در استان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: پوکه داروهای تحت کنترل و مخدر جمع آوری شده در سال جاری، با حضور بازرسان معاونت غذا و دارو امحاء شد.

دکتر رحمت الله افشار افزود: در این اقدام، 345 هزار و 407 قلم پوکه آمپول، 22 هزار و 580 قلم شیشه شربت متادون و یک میلیون و 91 هزار و 449 قلم پوکه قرص، توسط دستگاه شیشه خردکن، امحاء شد.

وی بیان کرد: جمع آوری و امحاء پوکه داروهای توزیعی در سطح مراکز درمان، سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج، بر عهده واحد داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو است که به صورت سالانه صورت می پذیرد.

خفگی، سه درصد از حوادث کودکان زیر 10سال را تشکیل می دهد

کارشناس بیماری های شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به تحرک زیاد، میل به تجربه و کنجکاوی کودک، اسباب بازی های کوچک، خطر خفگی را برای او به دنبال دارد.

سید عابد توفیقیان افزود: سه درصد از حوادث کودکان زیر 10 سال، مربوط به خفگی بوده و لازم است وسایلی مانند درب خودکار، پاک کن، سکه، پستانک، جغجغه، بالش های نامناسب و کیسه های پلاستیکی را از دسترس کودکان دور نگه داریم.

وی خوردن و آشامیدن در حالت خوابیده، حوض و استخر، طناب بازی و طناب پرده را نیز در ردیف عوامل خطرساز برای کودکان برشمرد و اظهار داشت: ایمن کردن محیط کودک در برابر خطرات احتمالی و دور کرد عوامل خطر مناسب ترین راهکارهای حفظ ایمنی کودک هستند.

این کارشناس ضمن توصیه به حفظ خونسردی درهنگام ایجاد خفگی برای کودک، تصریح کرد: ابتدا سعی کنید جسم خارجی را با فرو بردن انگشت در دهان کودک خارج کرده و در صورت عدم دسترسی، به میان دو کتف او ضربه بزنید.

توفیقیان ادامه داد: اگر مصدوم نوزاد باشد، می توانید او را آویزان کرده و چنانچه جسم خارج نشد، یک ضربه محکم بین ناف و نوک جناغ سینه کودک وارد کنید.

وی بیان کرد: در صورت عدم کارساز بودن راهکارهای فوق، با حفظ خونسردی و تعادل، کودک را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

توفیقیان با بیان اینکه در ایران سنین صفر تا چهار سال، بیش از سایر گروه های سنی دچار آسیب های ناشی از حوادث می شوند، یادآور شد: با توجه به نیاز کودک به کنجکاوی برای رشد روانی و عقلی، نباید فعالیت های او را محدود و مانع از تحرک و بازی اش شویم.