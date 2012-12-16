صنایع دستی همدان نیازمند برندسازی است/ بازارچه فروش صنایع دستی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان همدان گفت: در حوزه صادرات صنایع دستی استان که منشا آن بانوان هستند، باید زمینه ای فراهم شود تا عامه بانوان این کار را انجام دهند

وی با بیان اینکه فراهم کردن این فضا علاوه بر ایجاد اشتغال بانوان در منزل، اوقات فراغت آنان را نیز پر می کند، افزود: ایجاد بازارچه ای برای فروش صنایع دستی استان همدان و درآمد زایی و جذب گردشگر در این راستا در استان همدان ضروری است.

بانوان همدان در تولید صنایع دستی فعال هستند

معاون صنایع دستی استان همدان نیز در این کارگروه با اشاره به فعالیت گسترده بانوان در تولید صنایع دستی از قبیل مروار بافی، زیر انداز و چرم گفت: صنایع دستی استان به کشورهایی از قبیل آذربایجان،ترکیه، آلمان و ایتالیا صادر می شود.

بهجت عباسی افزود: مشکل اصلی بازار صنایع دستی استان همدان تولید نیست، بلکه بازار تولید و فقدان بازارچه برای عرضه این محصولات، مشکل اصلی است.

وی با بیان اینکه 18 هزار و 827 کارگاه صنایع دستی در استان همدان وجود دارد، افزود: 9 هزار و 413 کارگاه مختص بانوان بوده که 50 درصد کارگا ها را تشکیل داده و بیش از 15 هزار نفر بانو در این کارگاه ها مشغول به کار هستند.

628 نفر از بانوان از آموزش های رایگان صنایع دستی بهره مند شدند

عباسی با اشاره به اینکه بانوان استان همدان موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در حوزه های کارآفرینی و تعاونی شده اند، گفت: امسال 628 نفر از بانوان از آموزش های رایگان صنایع دستی بهره مند شدند که 88 درصد آموزش دیدگان را به خود اختصاص می دهند.

وی در ادامه به بیمه مشاغل خانگی اشاره کرد و اظهار داشت: دو هزار و 939 نفر خانم در این حوزه بیمه شده اند که 530نفر از آنان از زنان روستایی هستند.

این مسئول به برگزاری نمایشگا های صنایع دستی استان همدان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون صنایع دستی استان همدان در 40 نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و 15 نمایشگاه در استان همدان برگزار شده است.

وی گفت: همچنین به هزار و 240 متقاضی خانم برای توسعه و ترویج کارگاه تولیدی مبلغ سه میلیارد و 720میلیون تومان وام تعلق گرفته است.