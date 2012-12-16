آموزش قبل از ازدواج بهترین راهکار جهت کاهش آمار طلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه خانواده و بانوان استان سمنان در استانداری، بر آموزش های لازم جهت پیشگیری از طلاق در بین زوج های جوان تاکید کرد و گفت: روحانیان، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، دستگاه های فرهنگی و خانواده ها باید نسبت به افزایش آگاهی زوجین قبل و بعد از ازدواج تلاش و از آثار سوء طلاق در جامعه بویژه بر فرزندان جلوگیری کنند.

وی با اشاره به رواج بالای طلاق در بین زوج هایی که در پنج سال ابتدایی زندگی قرار دارند، اظهار داشت: برای پیشگیری از افزایش طلاق به خصوص در این دوره باید آموزش های لازم را در نظر گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان افزود: یکی از برنامه های مرکز امور زنان بحث تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از فروپاشی خانواده هاست.

خلخالی با اشاره به اجرای طرح مطلع مهر برای زوج هایی که در پنج سال ابتدایی زندگی قرار دارند، این طرح را بسیار مفید دانست و افزود: از تجربیات استانهایی که این طرح را با موفقیت اجرا کرده اند استفاده شود.

وی به اجرای طرح سروش نیکبختی ویژه دختران نوجوان در سمنان اشاره و تاکید کرد: استفاده از افراد همسن در توسعه و تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

خلخالی با بیان اینکه یکی از علل طلاق عدم آگاهی نسبت به تکالیف زندگی مشترک است افزود: البته مسائل اقتصادی هم دخیل ا ست که اصلا درصد بالایی نداشت چون تمام عوامل درصد گیری شده و اعداد وارقام آن موجود است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان، طلاق و افزایش سن ازدواج را دو مساله مهم امروز جامعه دانست و گفت: این امر نیازمند آسیب شناسی و توجه ویژه دارد.

خلخالی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودند که "من می خواهم امنیت زنان از نظر حقوقی و اجتماعی حفظ بشود و قوانینی برای آن وضع بشود" افزود: لذا مرکز امور زنان و خانواده به شدت دنبال اجرایی شدن فرامین رهبری است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان، تمام فرامین رهبری برای ارتقای جایگاه زنان و خانواده و مستحکم تر شدن خانواده است.

در نشست کارگروه خانواده و بانوان استان سمنان طرح های مطلع مهر، سروش نیکبختی، چگونگی شناسایی جامعه هدف و ارائه آموزش ها و روش های مختلف اجرای برنامه های در نظر گرفته شده بحث و تبادل نظر شد.