رقابت 67 کشتی گیر در مسابقات کشتی فرنگی استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مسابقات کشتی فرنگی استان همدان اعلام شد.

مسابقات کشتی فرنگی در سه روز با حضور 67 کشتی گیر در هشت دور در سالن دانشگاه سعید طالبی همدان برگزار شد.

در این رقابتها در وزن 60 حبیب ترکاشوند، در وزن 66 حجت عباسیان، در وزن 74 سید محمد رضا چالاکه، دروزن 84 وحید محمدی، در وزن 96 ابوالفضل بربط و در وزن 120 محمد کولیوند مقام های قهرمانی این مسابقات را از ان خود کردند.

در پایان نیز تیمهای دیزج، نیکبخت و چیت سازیان به ترتیب اول تا سوم شدند.

دو برد تا قهرمانی همدان در لیگ برتر اسکیت هاکی باشگاههای کشور

اسکیت هاکی استان همدان دو برد تا قهرمانی در لیگ برتر فاصله دارد.

بر اساس این گزارش، در سومین مرحله از مسابقات لیگ برتر اسکیت هاکی که از 23 آذر تا دیروز در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد همدان که در رده چهارم جدول قرار داشت که با برد 4 بر 2 مقابل مهر آریایی خمینی شهر و جوانان انقلاب تهران و برد 8 بر 1 امیدان قم به رده دوم جدول لیگ صعود کرد.

شایان ذکر است تا پایان این مسابقات دو بازی دیگر باقی مانده است.

نشان طلا برای بانوی پینگ پنگ باز همدان

نشان طلا چهارمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای پیوند اعضا خاورمیانه در رشته پنگ پنگ به بانوی همدانی رسید.

بهاره بیگی مقام اول و نشان طلای رده انفرادی این دوره از مسابقات را در رده سنی 18 تا 29 دست آورد.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای پیوند اعضاء خاورمیانه با حضور 140 ورزشکار از 11 کشور در امارات در حال برگزاری است.

دراین مسابقات تیم های ملی تیم های بولینگ(مردان) ، پینگ پنگ (بانوان و مردان) و دوومیدانی(بانوان و مردان) پیوند اعضاء حضور دارند.

تیم شهدای الوند همدان در رتبه سوم نیم فصل لیگ برتر کاراته کشور ایستاد

تیم شهدای همدان در رتبه سوم مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر کاراته کشور ایستاد.

هفته پایانی دور رفت لیگ برتر با اعلام نتایج نیم فصل اول در سالن شهید کبکانیان تهران پایان یافت و تیم شهدای الوند همدان در هفت مبارزه خود با چهار پیروزی، سه شکست باخت و 12 امتیاز تیمی و 94 امتیاز انفرادی در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم گاز زنجان در هفت مبارزه نیم فصل خود با هفت پیروزی، 21 امتیاز تیمی و147 امتیاز انفرادی عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم فولاد مبارکه سپاهان نیز در همین تعداد مبارزه، شش برد، یک باخت، 18 امتیاز تیمی و 151 امتیاز انفرادی در جایگاه دوم قرار گرفت.

دور برگشت این رقابت ها هفته آینده آغاز می شود.

کسب 97 مدال کشوری توسط ورزشکاران ملایری

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر از کسب 97 مدال کشوری توسط ورزشکاران این شهرستان در هفت ماه امسال خبر داد .

مهدی رضایی افزود : این مدالها در رشته های ورزشی باستانی، ووشو، کبدی، دو ومیدانی، کاراته، رزمی، قایقرانی، کونگ فو، رزم آوران و اسکیت کسب شد .

وی از دعوت از 23 تن از ورزشکاران رشته های کشتی، بدمینتون، کونگ فو، والیبال، دو ومیدانی، اسکیت، فوتسال، فوتبال، رزمی، قایقرانی، باستانی، کبدی و ووشو ملایر به اردوهای تیم ملی برای نخستین بار خبر داد و افزود : 10 نفر از این تعداد از ورزشکاران زن ملایری بودند .

رضایی اضافه کرد : شهرستان ملایر از سال 88 تاکنون 16 تیم در لیگ های مختلف کشوری داشته که از این تعداد 10 تیم مربوط به مردان و شش تیم متعلق به زنان است .

فاطمه خیاطی در مسابقات دومیدانی غرب آسیا نایب قهرمان شد

دو بانوی پرتابگر دیسک ایران در مسابقات غرب آسیا به مدال طلا و نقره رسیدند .

در ادامه مسابقات غرب آسیا، در پرتاب وزنه یک مدال طلا و یک نقره برای ملی‌پوشان بانوان ایران به دست آمد .

لیلا رجبی بانوی المپیکی ایران با پرتاب ۴۱ متر و ۲۶ سانتی‌متر به عنوان قهرمانی رسید و " فاطمه خیاطی " ورزشکار همدانی تیم ملی با ۴۰ متر و ۳۵ سانتی‌متر دوم شد و نماینده سوریه نیز به عنوان سومی رسید .

در ۴۰۰ متر با مانع نیز علی شفاف، پس از رقابت با حریفانش از کسب مدال باز ماند و پنجم شد و در این ماده در بخش بانوان خان باشی و لایقی به مدال طلا و نقره رسیدند که این مدال‌ها توسط محمدرضا فیاض سفیر ایران در امارات اهدا شد .

بانوان جودوکار همدانی در مسابقات قهرمانی کشور مقام سوم را کسب کردند

بیست و یکمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی بانوان کشور با حضور 150 جودوکار از 25 استان در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

در این رقابتها نهایت تیم همدان با یک طلا، دو نقره و یک برنز در جایگاه سوم ایستاد و استان تهران با کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز روی سکوی قهرمانی ولرستان با دو طلا و دو برنز نایب قهرمان شد .

در انفرادی در وزن 78+ زینب جلالوند نشان طلا رقابتها را از آن خود کرد و در وزن 52- کیلوگرم لیلا بیات از همدان نشان برنز را بدست آورد و در وزن 70- کیلوگرم آذر کولیوند نشان نقره گرفت.

پایان سمینار آموزشی سوارکاری استقامت کشور در همدان

طی سه روز سمینار آموزشی سوارکاری در رشته استقامت در همدان برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان در مراسم اختتامیه سمینار آموزشی سوارکاری کشوری در رشته استقامت اظهار داشت: دوره سمینار آموزشی سوارکاری استقامت کشور با حضور کلاوس کیمیش مربی اسبق تیم سوارکاری استقامت آلمان برگزار شد.

وحید برقعی افزود: در این کلاس سوارکارانی از استان‌های گیلان، خراسان، تهران، لرستان، کرمانشاه، قزوین، کردستان، اصفهان، کرمان، یزد و همدان حضور داشتند.

وی گفت: این کلاس به پیشنهاد کانون حمایت از اسب اصیل و شرکت توسعه صنعت اسب برگزار شد.

سمینار آموزشی سوارکاری در رشته استقامت در سه روز در محل باشگاه سوارکاری آذرخش زیر نظر کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی و هیئت سوارکاری استان همدان برگزار شد.

اعزام تیم اسکیت هاکی دانشگاه آزاد همدان به لیگ برتر

تیم اسکیت هاکی دانشگاه آزاد همدان به مرحله سوم لیگ برتر باشگاههای کشور اعزام می شود.

تیم اسکیت هاکی دانشگاه آزاد به مدت دو روز به مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور اعزام شد و به مصاف سه تیم تبریز، انقلاب و قم می رود.

این تیم 16 نفره به مربیگری مازیار فلاحی و سرپرستی آرش رهی در این رقابتها حاضر می شود.