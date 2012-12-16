چه بر سر احمدی نژاد آمده است/ جبهه انقلاب برای هیچ کس خط قرمز قائل نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در نطق میان دستور امروز یکشنبه خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از رئیس صدا و سیما به عملکرد این سازمان بر عدم پوشش کافی و مناسب به خاطر سیل اخیر دشتستان که باعث کشته شدن چند نفر شد، گفت: آیا کشته شدگان دشتستان با کسانی که در یکی دیگر از مناطق کشور بر اثر حوادث طبیعی کشته شده اند فرقی دارد.

وی خطاب به رئیس صدا و سیما اظهار داشت: شما عدالت خودتان و زیر مجموعه خودتان را بررسی کنید و از خداوند مطلب مغفرت نمایید. درجه یک و دو کردن شهروندان تا کی باید ادامه داشته باشد ؟ مسئولان با این رویه برخورد کنند.

نماینده مردم دشتستان در ادامه نطق خود با بیان اینکه بخشی از خواسته و اظهارات جمعی از جوانان بسیجی، حزب اللهی و مسجدی دشتستان را برایتان قرائت می کنم، گفت: این جوانان معتقدند احمدی نژاد امروز دیگر احمدی نژاد سال 84 نیست و این سخن بسیار تلخ است.

وی افزود: کسانی این سخن را می فهمند که در انتخابات گذشته با شور و حرارت و برای رضای خدا برای احمدی نژاد کار کردند و این افراد امروز از اقدام خود پشیمان نیستند چرا که اگر تکلیف باشد چنین کاری را انجام می دهند.

موسوی نژاد خطاب به احمدی نژاد گفت: شما گنج گرانبهایی را داشتید که از دست دادید. چه بر سر احمدی نژاد آمده که حضور فردی در کنار خود را به جای بچه حزب اللهی ها موهبت الهی می خواند.

وی اظهار داشت: آقای احمدی نژاد جبهه انقلاب برای هیچ کس خط قرمزی قائل نیست، شاید الان دیر شده باشد و اما فرصت برای جبران باقی است.