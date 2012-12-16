ارز دارو تامین می شود/ وزیر بهداشت می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در حاشیه سیزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: تأمین ارز دارو اگرچه به کندی صورت می‌گیرد اما جای هیچ نگرانی نیست و مردم بدانند ارز دارو را به هر شکل ممکن تأمین می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص شایعه برکناری وزیر بهداشت تأکید کرد: دکتر مرضیه وحید دستجردی از جمله بهترین وزرای کابینه، اولین بانوی وزیر در جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت همه جانبه دولت قرار دارد. بنابراین تا زمانی که دکتر احمدی‌نژاد و من هستیم دکتر دستجردی هم به عنوان وزیر بهداشت در کابینه حضور خواهد داشت.