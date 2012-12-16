  1. جامعه
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

رحیمی عنوان کرد؛

ارز دارو تامین می شود/ وزیر بهداشت می ماند

ارز دارو تامین می شود/ وزیر بهداشت می ماند

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم به هیچ وجه نگران تأمین ارز دارو نباشند بانک مرکزی این ارز را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در حاشیه سیزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: تأمین ارز دارو اگرچه به کندی صورت می‌گیرد اما جای هیچ نگرانی نیست و مردم بدانند ارز دارو را به هر شکل ممکن تأمین می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص شایعه برکناری وزیر بهداشت تأکید کرد: دکتر مرضیه وحید دستجردی از جمله بهترین وزرای کابینه، اولین بانوی وزیر در جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت همه جانبه دولت قرار دارد. بنابراین تا زمانی که دکتر احمدی‌نژاد و من هستیم دکتر دستجردی هم به عنوان وزیر بهداشت در کابینه حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1767408

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