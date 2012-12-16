شب یلدای قصه ها در کرمان/ داستانگویی رسم کهن کرمانیان است

مسعود گنجعلیخانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: کرمان یکی از جوامع کهن ایران زمین را دارد و سنتها و مراسمهایی خاصی در شب یلدا در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این سنت باستانی جزئی از فرهنگ ایرانیان است و حفظ و نگهداری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گنجعلیخانی اظهارداشت: یکی از سنتهای کهن ایرانیان قصه گویی است که در همین راستا مراسم شب یلدای قصه ها با همیاری کانونهای فرهنگی هنری شهر کرمان اجرا می شود و مربیان کانون در این زمینه نقش محوری دارند.

وی گفت: در این مراسم قصه های کهن ایرانی و محلی برای کودکان کرمانی خوانده می شود.

وی حافظ خوانی، شاهنامه خوانی و خاطره گویی را از دیگر برنامه های این شب عنوان کرد و گفت: این مراسم 30 آذرماه برگزار می شود.

