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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

گنجعلیخانی:

شب یلدای قصه ها در کرمان/ داستانگویی رسم کهن کرمانیان است

شب یلدای قصه ها در کرمان/ داستانگویی رسم کهن کرمانیان است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان با اشاره به رسوم کرمانیان در شب یلدا گفت: همزمان با شب یلدا در کانون پرورش فکری کرمان "شب یلدای قصه ها" برگزار می شود.

مسعود گنجعلیخانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: کرمان یکی از جوامع کهن ایران زمین را دارد و سنتها و مراسمهایی خاصی در شب یلدا در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این سنت باستانی جزئی از فرهنگ ایرانیان است و حفظ و نگهداری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گنجعلیخانی اظهارداشت: یکی از سنتهای کهن ایرانیان قصه گویی است که در همین راستا مراسم شب یلدای قصه ها با همیاری کانونهای فرهنگی هنری شهر کرمان اجرا می شود و مربیان کانون در این زمینه نقش محوری دارند.

وی گفت: در این مراسم قصه های کهن ایرانی و محلی برای کودکان کرمانی خوانده می شود.

وی حافظ خوانی، شاهنامه خوانی و خاطره گویی را از دیگر برنامه های این شب عنوان کرد و گفت: این مراسم 30 آذرماه برگزار می شود.
 

کد مطلب 1767410

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