عاقبت کارخانه سیمان آبدانان بعداز هفت سال/ 10 درصد پیشرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آبدانان یکی از شهرستان های جنوبی استان ایلام به شمار می رود که در دامنه رشته کوه کبیرکوه قراردارد. مردم این شهرستان به گویش های کردی، لری و لکی صحبت می کنند.

این شهرستان از نظر طبیعی دارای چشم اندازهای زیبایی است که مهمترین آنها رشته کوه های کبیرکوه و دینار کوه و از همه مهمتر دریاچه های استثنایی دوقلو سیاه گاو است.

متاسفانه با وجود استعدادها و ظرفیت های بالا این شهر در محرومیت به سر می برد.

یکی از مصوبات دولت در این شهرستان ایجاد کارخانه سیمان بوده است ولی این کارخانه با وجود ورود بخش خصوصی بعد از گذشت هفت سال تنها 10 درصد پیشرفت دارد.

این کارخانه در زمینی به گستره 50 هکتار ایجاد می شود که بخش عظیمی از زمینهای اطراف برای مواد اولیه مورد استفاده این کارخانه قرار خواهد گرفت.

ظرفیت تولید این کارخانه یک میلیون تن تولید سیمان در سال با اشتغالزایی 350 نفر مستقیم و سه هزار نفر غیرمستقیم است.

این واحد صنعتی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت بوده و قرار است برای ایجاد این کارخانه دو هزار میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شود.

عملیات ساخت این کارخانه اواخر سال گذشته آغاز شد و اکنون طبق گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از پیشرفت 10 درصدی برخوردار است.

علی مهدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: برای اجرای این طرح مهم در استان ایلام به هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار ریالی نیاز است.

این مسئول اظهار داشت: این طرح در حال ساخت است و مراحلی مانند تملک زمین، اخذ جواز تاسیس، تسطیح و دیوارکشی بخش سایت کارخانه، انجام مطالعات و اخذ مجوزهای لازم و... در آن انجام شده است.

اما با نگاه به صحبتهای مسئولان و گذشت زمان مشخص می شود این طرح به هیچ سرانجامی نمی رسد چرا که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده کارخانه سیمان آبدانان باید در سال 92 به بهره برداری کامل برسد. اما...

اگر در حال حاضر پروژه 10 درصد پیشرفت داشته باشد چطور می شود در حالی که بیش از چند ماه تا پایان سال نمانده است این پروژه تکمیل شود؟ چون فقط نصب دستگاه های اصلی در صورت خریداری چند ماه طول خواهد کشید.

می شود پیش بینی کرد این پروژه در چند سال آینده نیز تکمیل نشود چون همتی از سوی متولیان امر برای اجرای پروژه دیده نمی شود مگر می شود با لوله کشی آب و نصب چند کانکس و یک فنس کشی کارخانه سیمان احداث کرد؟

برای اجرای این پروژه همت مسئولان و اراده بخش خصوصی برای ادامه کار وجود ندارد و هم اکنون طرح از برنامه پیش بینی شده عقب است.

لازمه اجرای این پروژه تلاش بخش خصوصی و ارائه تسهیلات از طرف دولت است ولی آنچه در این پروژه می گذرد نشان می دهد که پروژه از مسیر اصلی خود خارج شده است.