سرهنگ بالینی نقش برجسته ای در پیوند طوایف عرب زبان سوسنگرد با انقلاب اسلامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت جبهه سوسنگرد به مناسبت درگذشت فرمانده سابق سپاه سوسنگرد اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تالم خاطر، مطلع شدیم رزمنده دلاور و جانباز شیمیایی، سرهنگ پاسدار برادر عبدالرحیم بالیوی فرمانده سابق سپاه سوسنگرد با تحمل دردهای ناشی از جراحات دفاع مقدس و ضایعات جسمی دار فانی را وداع و جان به جان آفرین تسلیم نمود.

زنده یاد بالیوی در جبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت فعال داشته و در این راه مقدس به درجه جانبازی نایل آمد. وی در استمرار فعالیت های جهادی خویش در پس از دفاع مقدس، تلاش وافری جهت نشر و ترویج فرهنگ والای دفاع مقدس ایفا نموده و در این راستا از جمله احیاگران آیین های گرامیداشت حماسه پرافتخار شهرعاشقان شهادت، سوسنگرد قهرمان طی سال های خیر در این دیار بود.

شادروان بالیوی از طریق طراحی و اجرای برنامه های متعدد فرهنگی و اجتماعی توانست بیش از پیش نقش برجسته عشایر عرب زبان منطقه در دفاع مقدس مردم ایران را در راستای همگرایی بین طوایف و عشایر منطقه و تقویت پیوند بیشتر آنان با نظام مقدس جمهوری اسلامی تبیین و به نسل های موجود و آینده منتقل نماید.

آن مرحوم در دوران مسئولیت خود در سپاه دشت آزادگان، ارتباط نزدیک با خانواده شهدای والامقام و رزمندگان پرافتخار دفاع مقدس و حل مشکلات آنان را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود.

مجموعه فعایت های مرحوم بالیوی، او را در زمره سردارانی قرار داد که در بعد از دوران دفاع مقدس با حرکت زینب گونه خود کوشش فراوانی را در انتقال و نشر فرهنگ و ارزش های به جا مانده از شهدای والامقام نمودند.

مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت جبهه سوسنگرد ضایعه فقدان سرباز فداکار اسلام، مرحوم مغفور عبدالرحیم بالیوی را به مردم شریف خوزستان به ویژه عشایر غیور دشت آزادگان و همه پیشکسوتان جهاد و شهادت و نیز خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ حشر با شهدای دفاع مقدس را برای ایشان مسئلت می نماید.اطلاعیه