هلاکت هزاران تروریست در حملات ارتش/ تکذیب سقوط پادگان هنانو حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، واحدهایی از ارتش سوریه، گروههای تروریستی را در الذیابیه، حجیره و الحسینیه در حومه دمشق تحت تعقیب قرار دادند و ضمن کشتن تعدادی از افراد وابسته به گروههای مسلح سوری، برخی دیگر را زخمی کردند.

منابع سوریه اعلام کردند: ارتش سوریه در مناطق داریا و حرستا به گروههای مسلح حمله و ادوات، سلاح و مهمات آنها را منهدم کردند.

این منابع همچنین بیان کردند: نیروهای ارتش سوریه در یک عملیات دقیق، هفت نفر از تروریستها را در منطقه الذیابیه کشتند و یک قبضه خمپاره انداز را در نزدیکی مزرعه السعودی در منطقه البهدلیه در الذیابیه منهدم کردند.

در خیابان فایز منصور و بازار تره بار در حجیره در منطقه حرم حضرت زینب(س)، واحدهایی از ارتش سوریه تعدادی از تروریستها را کشتند.

در استان حلب واحدهایی از ارتش سوریه به گروهای مسلح حمله و ادوات آنها را منهدم کردند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی سوری اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها درباره سیطره گروههای مسلح بر پادگان هنانو در حلب را بی اساس دانست.

این منبع بیان کرد: هدف از انتشار این اخبار بالا بردن روحیه گروههای تروریستی به ویژه پس از وارد شدن ضربات سنگین به این گروههاست.

منبع فوق افزود: هدف از انتشار این اخبار وارونه جلوه دادن واقعیتهای سوریه و پخش اخبار دروغ از شهر حلب و نیز انفجار ساختمان امنیتی در دمشق است.

در منطقه السعن در حومه سلمیه در استان حماه، واحدهایی از ارتش سوریه با گروههای مسلح سوری درگیر شدند.ارتش سوریه همچنین یک بمب کار گذاشته شده را درشهر حماه خنثی کرد.

منابع نظامی اعلام کردند: در شهر الرستن در حومه حمص واحدهایی از ارتش سوریه به یک انبار سلاح و مهمات گروههای مسلح حمله و آن را منهدم کردند.

از سوی دیگر روزنامه الوطن سوریه گزارش داد: نیروی هوایی ارتش سوریه به گروههای مسلح در جاده حلب-المسلمیه (در 25 کیلومتری شمال شرق حلب) حمله کرد و حدود 1500 نفر از آنها را کشت.

منابع سوری همچنین از ادامه درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح و اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده در روستای جلاغیم در منطقه السفیره در چهل کیلومتری شمال حلب خبر دادند.

در همین منطقه، نیروی هوایی سوریه شدیدترین حمله به گردان پدافند وابسته به لشگر111 در نزدیکی روستای جعاره را دفع کردند و 2000 نفر از افراد مسلح را کشتند و با احتساب این تعداد شمار کشته شدگان در هفته گذشته به 3500 نفر رسید.