امضای تفاهمنامه همکاری اوقاف و مدارس علمیه البرز

حجت الاسلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهمنامه همکاری بین اوقاف و حوزه علمیه البرز خبر داد و گفت: در جلسه ای که با حضور مدیران مدارس علمیه خواهران استان البرز با این اداره برگزار شد مقرر شد تا دوره های تخصصی تربیت مربی توسط اداره اوقاف و امور خیریه برای تربیت معلم و مربی برگزار شود.

وی تصریح کرد: براین اساس این تفاهمنامه مقرر شد کلاس های حفظ در مدارس علمیه طبق ابلاغیه و دستورالعمل حفظ با حضور طلاب خواهر برگزار شود.

وی گفت: در صورت برگزاری کلاس های حفظ در خارج از مدرسه علمیه هزینه ها و حق الزحمه اساتید توسط اوقاف پرداخت خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف البرز، ادامه دوره ادیان و فرق ( تربیت مربی ) با هماهنگی مرکز مدیریت خواهران و اوقاف، هماهنگی در اجرای طرح تربیت حافظان و غیره با مرکز مدیریت استان، ارسال اسامی مربیان طلبه علاقه مند به طرح تربیت اوقاف را از دیگر اقدامات اوقاف و مدارس علمیه خواهران در این تفاهم نامه عنوان کرد.