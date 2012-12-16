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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

به مناسبت روز ملی حمل و نقل/

آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل قم برگزار شد

آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل در قم به مناسبت روز ملی حمل و نقل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در ظهر یک شنبه در مجتمع وتوس آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل در قم به مناسبت روز ملی حمل و نقل برگزار شد.

در این مراسم که با حضور شهردار قم، شهرداران مناطق، معاون عمرانی استانداری قم، رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم و برخی دیگر از مسئولان استانی و شهری حضور داشتند از پروژه های حوزه حمل و نقل افتتاح شد.
 
راه اندازی 9 پل عابر پیاده، طراحی و ساخت اتوبوس آموزش فرهنگ ترافیک، ورود یکصد دستگاه مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی، اولین ایستگاه تجمعی مسافر VIP، دستگاه خط کشی رنگ نرم، اولین خط سرویس دهی اتوبوس رانی شبانه و تالیف کتاب کاربرد کامپیوتر در مهندسی ترافیک، پروژه کنترل هوشمند ترافیک هسته مرکزی قم، از مواردی بود که در این مراسم و به مناسبت روز حمل و نقل افتتاح شد.
 
امروز به مناسبت روز ملی حمل و نقل نخستین تیر بخش منوریل نصب شد.
کد مطلب 1767422

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