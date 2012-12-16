تبلیغ بهینه در مناطق مختلف استان از اهداف شورای تبلیغ است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تبلیغ سنتی چهره به چهره مؤثرترین و مدرن ترین تبلیغ است گفت: شورای تبلیغ استان که با هدف برنامه ریزی منسجم برای تبلیغ در مناطق شهری و روستائی تشکیل شده، رصد فرهنگی و تبلیغی لازم در خصوص شاخص های فرهنگی آئینی روستاها را به عهده گرفت تا با شناخت درست مسائل فرهنگی هر منطقه موضوع مباحث اعزام روحانیون نیز مشخص شود.



وی با اشاره به نقش مهم روحانیون در تبیین دین اسلام و هدایت نسل جوان به سوی ارزش های دینی افزود: روحانیون علاوه بر امر تبلیغ لازم است به مسائل و شاخص های فرهنگی هم توجه لازم را داشته باشند تا به هدفی والای که همان هدایت جوانان به سوی دین اسلام است برسند.

تبلیغات از گونه ابزارهای رایج برای انتقال فکرو فرهنگ



حجت الاسلام سرلکیان تبلیغات را از گونه ابزارهای رایج برای انتقال فکر، فرهنگ و هر گونه پیامی به مردم دانست و اظهار داشت: مکاتب فکری، فرهنگ­ها و تمدن‌های مختلف از دیرباز کوشیده­ اند با بهره‌ گیری از شیوه‌های گوناگون، پیام‌های مورد نظر خویش را به مخاطبان انتقال دهند.

وی حضرت محمد(ص) نمونه بارز تبلیغات بهینه برشمرد و گفت: ایشان اولین رساننده و منتقل­ کننده پیام الهی به جامعه بودند و در وهله بعد، انبیای الهی و ائمه اطهار بهترین منتقل­ کنندگان بودند که برترین و صحیح‌ترین تفسیر و تبیین را از کلام وحی و سنت نبوی بیان داشتند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: در اعصار بعد نیز اسلام، به واسطه تلاش مبلغان دلسوز و عاملان به دین الهی در جوامع مختلف گسترش یافته و آنان با زدودن گرد و غبار فراموشی، جهل، غفلت و تحریف از رفتار و بینش معتقدان به سمت پی ‌ریزی یک جامعه مطلوب اسلامی مبتنی بر کلام قرآن کریم و سنّت نبوی تلاش کرده‌اند.

ارسال و ابلاغ پیام به زبان رسا، واضح و قابل فهم برای همه جامعه اسلامی مورد نظر است



وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی به معنای تبلیغ و اقتضائات آن توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که تبلیغ از ماده بلغ به معنای ابلاغ پیام است که در دین مبین اسلام، ارسال و ابلاغ پیام به زبان رسا، واضح و قابل فهم برای همه جامعه اسلامی مورد نظر است.

حجت الاسلام سرلکیان اضافه کرد: لذا در کنار روش‌های مکاتبه‌ای و یا استفاده از رسانه‌های صوتی، تصویری و فایل‌های اطلاعاتی هنوز شیوه سنتی تبلیغ که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به «تبلیغ حضوری چهره به چهره» می‌کنند، کارآمدترین شیوه ابلاغ و انتقال معارف و احکام دینی است زیرا در این شیوه زبان، مکان، نحوه القا و موضوع پیام در ارتباطی بسیار نزدیک متناسب با نیاز و فهم مخاطب در نظر گرفته می‌شود و مبلغ طبیبانه ذهن و عواطف پیر و جوان را با دریای بی‌پایان معارف الهی درگیر نموده و مسیر هدایت را برایشان هموار می‌کند.

